Angola: Le Ministère reconnaît l'importance de l'enseignement privé

Luanda — Le Secrétariat d'Etat à l'innovation de l'enseignement supérieur, Maria Augusta Martins, a réitéré mercredi, que l'enseignement privé était un important partenaire de l'Etat pour la qualité de l'enseignement dans le pays.

Intervenant à l'ouverture de l'atelier sur "L'implication du secteur privé dans l'enseignement supérieur et la recherche", qui se tient dans un hôtel à Luanda, la responsable a déclaré que le secteur privé était un partenaire important de l'Etat dans la recherche scientifique et la mise en place de cadres avec qualité sur le marché du travail.

Selon Maria Augusto Martins, avec cette étude qui a été préparée, il sera possible de faire un travail de manière à améliorer et à planifier le développement de l'enseignement supérieur, tant du point de vue des synergies entre le secteur public et privé comme de la prévision des besoins en ressources et financement.

"Il est maintenant possible d'avoir une perspective de ce que nous devons faire et nous pourrons faire pour améliorer l'enseignement supérieur en Angola, à grâce aux études qui permettent d'améliorer les zones les plus nécessiteuse, dans tous les aspects, en particulier dans la recherche scientifique", a-t-elle conclu.