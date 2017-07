Angola: Des investissements en infrastructures impulsent la croissance de Cabinda

Cabinda — Les grands investissements dans les infrastructures de transports et logistique en cours dans la province de Cabinda apporteront une croissance économique dans la région, a déclaré à Cabinda, le ministre des Transports, Augusto da Silva Tomás.

Augusto da Silva Tomás, qui présidait la séance d'ouverture du premier cycle de réunions de bilan de la décennie des entreprises publiques de transports, dont la province de Cabinda a été le point de départ, a souligné dans son discours que les investissements en cours à Cabinda fourniront une dynamique capable d'assurer la stabilité et le bien-être de la population locale.

«Les investissements apporteront à Cabinda, quelque chose de bon comme l'emploi. Et surtout dans le contexte que nous vivons, de réduction de l'emploi dans l'industrie pétrolière, la création d'emplois dans d'autres secteurs de l'activité économique est très importante. C'est ce que nous voulons garantir dans province de Cabinda», a-t-il dit.

Reconnaissant l'importance de bonnes infrastructures de transports et logistiques dans le pays, Augusto Tomás, a indiqué que c'était dans ce sens que « nous allons contribuer à une transformation du modèle économique de l'Angola, où la diversification de l'économie, la croissance économique soutenue et de l'emploi sont une réalité.

« Nous voulons que Cabinda soit une plate-forme logistique régionale. Nous voulons que Cabinda dispose des infrastructures qui lui assurent des avantages concurrentiels par rapport aux pays voisins », a ajouté le gouvernant.

Le ministre des Transports, Augusto Tomás, a cité d'importants investissements dans les infrastructures de transports et logistiques approuvés par l'Exécutif en cours dans la province, comme le port du quai dans les eaux profondes, le terminal maritime et terrestre, la réhabilitation, modernisation et l'expansion l'aéroport Maria Mambo Café et des plates-formes logistiques de Massabi et de Yema et enfin le cabotage dans la voie maritime Cabinda / Soyo, Zaire / Luanda et vice-versa.

Le ministre a également affirmé que la province de Cabinda avait une spécificité géographique qui rend les transports fondamentaux, tant pour l'activité économique comme pour la qualité de vie des gens et l'Exécutif va tout faire pour fournir des solutions visant à réduire au minimum des coûts qui peuvent découler de la spécificité géographique de Cabinda.