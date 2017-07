Angola: Cuanza Norte - L'énergie de Cambambe bénéficie à 8 millions de consommateurs

Cambambe (Angola) — 8 millions de consommateurs vont bénéficier de l'énergie électrique avec l'entrée en fonctionnement, jeudi, de la Centrale II du Barrage hydroélectrique de Cambambe (AHC) qui a une production de 700 mégawatts.

Les 700 mégawatts actuellement disponibles à la Centrale II du barrage de Cambambe seront ajoutés aux 260 mégawatts de la Centrale I, ayant quatre électrogènes de 65 mégawatts chacun.

Dans une déclaration lors de la cérémonie d'inauguration de la Centrale II, le ministre angolais de l'Energie et des Eaux, João Baptista Borges, a fait remarquer que dans le cadre de la réhabilitation, modernisation et l'agrandissement du barrage de Cambambe, plus de 10 mille postes d'emploi, dont 93 pour cent pour les nationaux, avaient été crées.

2 milliards de dollars américains ont été dépensés pour les projets d'agrandissement et de modernisation de la Centrale I, la construction de la Centrale II et la surélévation du barrage afin de fournir une énergie propre et renouvelable.

Selon lui, pour renforcer l'approvisionnement en énergie électrique dans diverses régions du pays, une sous-station moderne a été construite pour alimenter la province de Luanda et toutes les régions du Nord de l'Angola.

Le barrage hydroélectrique de Cambambe inauguré le 06 octobre 1963 par l'ex-amiral portugais, Américo Deus Rodrigues Thomaz, est la première implantée dans le bassin hydrographique du moyen kwanza.