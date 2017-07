Angola: Des infrastructures de la centralité de Zango seront achevées en juillet

«Nous avons la garantie des entrepreneurs sur l'achèvement des infrastructures, et nous pouvons commercialiser les habitations qui sont déjà conclues il y a un certain temps», a indiqué la gouvernante.

Se confiant à la presse à la fin d'une inspection dans ces centralités, la ministre de l'Urbanisme et Habitat, Branca do Espirito Santos, a souligné qu'avec l'achèvement des structures, les conditions seront créées pour le début de leur commercialisation.

Dans la centralité de Zango 0, avec quatre blocs, le projet est plus avancé, y compris les travaux du montage des ascenseurs, l'installation du réseau électrique et l'asphaltage des rues qui relient les bâtiments déjà construits.

Plus de 25 familles vivant dans le périmètre de Zango 8000 seront transférées vers un autre emplacement afin de permettre la construction de plus de trois édifices de trois étages.

Luanda — La construction des infrastructures, qui conditionnent la commercialisation des maisons dans les centralités de Zango 0 et 8000 Zango, à Viana, province de Luanda, sera achevée en juillet de cette année, a annoncé vendredi, dans cette ville, la ministre de l'Urbanisme et Habitat, Branca do Espirito Santos

