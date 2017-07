Angola: Performance de l'économie en 2015 en deçà des attentes

Luanda — La crise économique et financière qui a débuté en 2014 dans le pays, a influencé le rythme de la croissance du PIB en 2015, marquée par un ralentissement de 1,8% par rapport à ce qui était prévu au début, fixé à 3%.

Cette analyse figure dans le rapport des commissions d'économie et finances et des questions juridiques et constitutionnelles de l'Assemblée nationale, présenté ce jeudi, dans le cadre de la discussion et l'approbation par les députés, du Compte général de l'État relatif à l'exercice 2015.

Selon la députée Ruth Mendes, qui a présenté le document, le secteur non pétrolier a été le plus touché, passant de 8,2% en 2014 à 1,5% en 2015.

A la fin de 2015, le secteur pétrolier a surmonté la croissance négative vu en 2014, présentant le résultat de 6,5%, contre 2,6%. Il a ajouté que dans l'exercice de 2015, le taux d'inflation avait atteint 14,3 pour cent, par rapport à 7,5% en 2014, au-dessus du taux prévu pour la période qui était de 9% et hors de variation définie dans le Plan national de développement 2013 / 2017.

Au cours de la période en analyse, les recettes courantes ont connu une exécution de 97% et une participation de 66,67%, avec les revenus pétroliers de 29,27% et les autres recettes fiscales de 37,40%.

Dans les revenus des provinces, la parlementaire a indiqué que Luanda présentait la plus grande part du chiffre d'affaires total, avec une performance supérieure à la moyenne par rapport à d'autres provinces.

«Cela est dû au fait que la collecte des revenus pétroliers dans les provinces de Cabinda et Zaire soit réalisée à Luanda dans la repartition des gros contribuables», a-t-elle dit.

En ce qui concerne les dépenses du PIB, il a indiqué que le secteur économique se distingue par rapport aux secteurs de la défense et de la sécurité et les services publics généraux, en enregistrant une exécution de 81% et un taux de participation de 57%.

"Le bilan financier de l'exercice 2015 a un résultat financier positif à d'une valeur de 760 milliards de kwanzas, ce qui a entraîné du changement entre la disponibilité initiale et la disponibilité finale", a ajouté la députée.

La 8ème session plénière ordinaire de la 5ème session législative de la IIIe législature de l'Assemblée nationale a été orientée par le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos.