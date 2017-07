Angola: Des indicateurs de la santé sont le résultat des politiques de l'Exécutif - Ministre

Pour lui, la réalisation de cette enquête vise de mettre à jour ce qu'on a en termes d'information statistique pour tester et mesurer les performances des différents programmes et politiques.

Il a indiqué que certaines de ces politiques étaient intersectorielles et d'autres intersectorielles liées aux principaux déterminants de l'état de santé, mais il est important de savoir si on obtient le succès dans la mise en œuvre des plans et si on arrive à atteindre les résultats escomptés, en supposant la production de données qui permettent de mesurer les progrès décrits.

Selon le responsable, la réalisation des résultats dans le processus de la santé commence avec la conception de bonnes politiques, de stratégies et plans qui contribuent au bien-être mental et physique de la population.

C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé, Luís Gomes Sambo, quand il intervenait vendredi, au lancement du rapport d'enquête d' indicateurs multiples et de santé (IIMS) 2015 -2016, préparé par l'Institut national des statistiques avec l'appui de l'UNICEF, l'USAID et la Banque mondiale.

Luanda — L'amélioration des indicateurs dans le secteur de la santé qui garantit des progrès dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile et dans l'assistance néo-natale, est le résultat des politiques menées par l'Exécutif en vue d'améliorer la qualité de vie de la population.

