Angola: L'exploitation forestière doit être contrôlée - Ministre de la Maison civile

Luanda — L'exploitation commerciale du bois en Angola devrait se faire de manière contrôlée et durable, en respectant les règles qui régissent ce domaine afin d'éviter de graves dommages environnementaux, a recommandé le ministre de la Maison civile du Président de la République, Manuel da Cruz Neto.

Le ministre, qui s'exprimait à l'ouverture de la première Conférence nationale sur les forêts, a dit que l'exploitation du bois devrait être sous le contrôle de personnes sérieuses, afin qu'elle puisse contribuer à la croissance économique pays.

Il a souligné que la protection constitutionnelle accordée aux forêts et à l'environnement devenait de plus en plus nécessaire compte tenu de la croissance démographique et l'exploitation économique exerçait une forte pression sur les forêts, en déboisant par la coupe ou en brûlant les bois pour l'exploitation forestière illégale ou pour les transformer en terres agricoles.

« C'est essentiel de faire une approche holistique et intégrée des forêts et de les traiter dans le contexte des principes de gestion durable, les exploiter tout en respectant la biodiversité, la productivité, la capacité de régénération, leur vitalité et leur potentiel d'exercer, tant au présent comme dans l'avenir, les fonctions écologiques, économiques et sociales sans causer de dommages aux autres écosystèmes», a conseillé le ministre.

Selon lui, l'atout principal de l'Angola sont ses conditions environnementales uniques à ce moment que le réchauffement climatique conduit à des prévisions désastreuses sur les changements climatiques, où l'accès à l'eau pourrait devenir, dans un proche avenir, le besoin plus stratégique que le pétrole.

La conférence, qui se termine vendredi, se déroule sous l'égide des ministères de l'Agriculture et des Finances, en partenariat avec la Maison civile de la présidence de la république. L'événement se tient sous la devise : « La contribution des forêts au développement durable du pays, des défis et des opportunités. »