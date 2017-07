Angola: Malange - MINARS plaide pour le renforcement de l'action sociale dans les municipalités

Malanje — Le secrétaire d'État à la Réinsertion sociale, Lúcio do Amaral, a dit mardi, dans la ville de Malanje, qu'il s'avère nécessaire d'appliquer des changements dans le modèle des actions d'intervention sociale de l'Etat, ce qui impliquait l'assistance aux familles vulnérables au niveau municipal, afin de prévenir et de les protéger contre la pauvreté.

Intervenant à l'ouverture de la Conférence provinciale sur l'Action sociale, promue par le Ministère de l'Assistance et de la Réinsertion sociale (Minars), Lúcio do Amaral a souligné que pour ce desiderata, c'était urgent d'articuler les stratégies des différents partenaires sociaux de l'Etat, à la recherche de solutions intégrées aux besoins des enfants, des personnes âgées, des femmes et des personnes handicapées, promouvant ainsi leur bien-être.

Il a fait savoir que son ministère avait l'intention de renforcer sa position institutionnelle, c'est pourquoi le Minars allait créer un système d'enregistrement social unique, afin de faciliter l'identification des personnes vulnérables, ainsi que la création d'une plate-forme appelée "Mouvement de solidarité sociale" pour aider à relancer les actions sociales et établir la coopération internationale sur l'assistance aux citoyens.

Quant à la conférence provinciale, le secrétaire d'Etat a précisé que la réunion visait à identifier les limites et le potentiel de la province, afin d'élaborer des politiques et des programmes adaptés aux spécificités de la région dans une perspective intersectorielle.

Selon lui, la conférence vise également à offrir un espace de réflexion, pour améliorer l'intervention sociale des citoyens et des familles vulnérables grâce à l'utilisation de nouveaux modèles d'action, qui comprennent le renforcement des mécanismes de coordination et d'intégration des programmes et projets sociaux des municipalités.

La Conférence provinciale sur l'Action sociale, d'une durée d'un jour, est réalisée régulièrement par le ministère de l'Assistance et Réinsertion sociale, afin de recueillir des opinions et des suggestions entre les différents acteurs sociaux, en vue d'améliorer le service d'assistance sociale aux personnes en situation de vulnérabilité.