Angola: Accréditation des attachés de défense du Botswana et de la Turquie

Luanda — Le colonel Boiteko Peter Maselesele de la République du Botswana et le capitaine de mer et guerre Mustafa Temur de la Turquie ont été accrédités jeudi, à Luanda, en tant qu'attachés de défense près de leurs ambassades en Angola.

Le secrétaire d'Etat à la Défense pour la politique de défense, Gaspar Santos Rufino, a accrédité ces deux nouveaux attachés de défense dans des cérémonies séparées tenues au quartier du Commandement de l'Armée.

A l'occasion, le secrétaire d'Etat à la Défense a reconnu les efforts déployés par les autorités angolaises pour renforcer liens de coopération avec la Turquie et le Botswana.

Le colonel Boiteko Peter du Botswana, né en 1963, a été admis aux Forces armées de son pays en 1988, a fait plusieurs formations militaires et a occupé les postes d'officier commandant et d'état-major des opérations de formation du personnel, d'officier administratif d'état-major et de commandant de la police militaire.

Dans son discours, l'attaché de défense du Botswana a déclaré que cette cérémonie confirmait la longue amitié existant entre l'Angola et son pays, soit au plan militaire, soit dans d'autres domaines.

« Le Botswana et l'Angola ont des intérêts communs et partagent de nombreux défis, tant dans le plan économique comme de sécurité. Au cours de mon mandat, je ferai tout pour renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération », a-t-il conclu.

Cependant, l'attaché de défense turc, Mustafa Temur, est né en 1975, il a été admis à l'université militaire de la Turquie en 1989, après avoir fréquenté l'Ecole supérieure navale et l'Académie navale en Turquie.

Il a exercé des fonctions comme officier de communication et d'électricité, officier mécanicien adjoint de navigation, d'opérations et d'armes.

En bref déclarationsr, Mustafa Temur a dit être un privilège de travailler en Angola et a exprimé l'intention d'œuvrer avec les autorités militaires angolaises pour renforcer la coopération entre les forces armées des deux pays.