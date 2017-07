Angola: Evaluation des conditions pour la réception du candidat du MPLA à Cacuaco

Luanda — Le secrétaire itinérant du Comité de MPLA à Luanda, Bento dos Santos, dit Kangamba, a évalué à Cacuaco, province de Luanda, les conditions pour la réalisation du meeting, prévu pour samedi, où sera présenté le candidat du parti à la Présidence de la République, João Lourenço

Se confiant mercredi à l'Angop, sur place, il a expliqué qu'il était actuellement en cours le montage de cinq scènes, sur une superficie de deux hectares colorée avec le rouge, le jaune et le noir, représentant le drapeau du parti.

Bento dos Santos, également membre de l'organisation de l'acte, a dit qu'il était aussi en préparation les aspects logistiques, la sécurité et transport des militants, amis et sympathisants du MPLA qui assisteront à l'acte.

Le directeur a décrit le candidat João Lourenço comme un homme politique qui, très tôt, a embrassé les plus nobles causes du peuple, lui inspirant à vivre et être en accord avec la réalité objective de chaque moment.

De même, a-t-il dit, c'est une figure souvent de peu de mots, mais toujours objective, engagé dans la définition des stratégies et objectifs à atteindre.

Quant au développement socio-économique de la municipalité, Kangamba a mis en évidence le développement de la ceinture verte avec la mise en œuvre de projets agro-pastoraux, la construction de l'autoroute et de la centralité de Sequele.

Le politicien a également souligné l'amélioration de l'approvisionnement en électricité et eau potable dans le cadre des raccordements domestiques, du nettoyage, l'aménagement du secteur commercial, de l'assainissement et de la sécurité publique.

En dépit des réalisations, le responsable a déclaré que beaucoup de travail reste encore à faire, précisant que tous les acteurs sociaux devraient être appelés à aider l'Etat à résoudre ces problèmes, chacun faisant sa part.

"Nous sommes ici pour travailler avec l'administration municipale et être plus proche de la population, afin qu'ensemble, nous puissions surmonter les problèmes qui nous affligent, même si nous sommes conscients que, en raison de contraintes financières, certains questions pourraient être résolues plus tard", a-t-il ajouté.

L'acte politique et culturel sera animé par des artistes nationaux de renom.