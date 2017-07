Sénégal: Seyni Ndir Seck veut prendre la direction du football féminin à la FSF

Dakar — Seyni Ndir Seck, une ancienne capitaine de l'équipe nationale féminine de football du Sénégal, a annoncé sa candidature pour la présidence de la commission chargée du football féminin à la Fédération sénégalaise de football (FSF).

"En direction du renouvellement des instances de la Fédération sénégalaise de football prévu le 12 août 2017, je me porte candidate, en ma qualité d'ancienne capitaine de l'équipe nationale de football féminin, pour briguer la présidence de la commission féminine", écrit-elle dans une note dont l'APS a obtenu une copie.

"Fort de toutes ces années d'expériences sur les terrains et en dehors, après un cursus académique en management du sport (master 2), j'ai jugé le moment opportun et bon de me lancer ce nouveau défi dans le développement du football féminin de mon pays", ajoute Seyni Ndir Seck.

C'est "une mission qui me tient à cœur. J'ai d'ailleurs commencé à [l'accomplir] au sein de l'association 'Ladies' Turn', qui œuvre depuis près de 10 ans pour la promotion du football féminin au Sénégal", assure-t-elle.

"Apporter ma pierre à l'édifice et donner une nouvelle impulsion au football féminin sénégalais est mon ambition et ma principale source de motivation", promet Seyni Ndir Seck.

"Je compte sur tous les acteurs du football, pour qu'ils m'apportent leur soutien dans cette nouvelle mission que je me suis assignée, après avoir consulté bon nombre d'acteurs de la famille sportive, mais également, en m'appuyant sur le soutien de mes proches et de mes amis du monde sportif sénégalais et africain", ajoute-t-elle.

Seyni Ndir Seck a joué pour les Aigles de La Médina (Dakar) et l'équipe féminine du lycée Ameth-Fall de Saint-Louis. Elle a évolué en équipe nationale, de 2002 à 2008.

Seyni Ndir Seck est actuellement au service technique de la Radiodiffusion-Télévision sénégalaise (RTS).