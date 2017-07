Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - Romi Oyo donne les raisons de son investiture par le PCT

La cartographie pilote afférente au 5ème Recensement général de la population et de… Plus »

S'agissant des motivations de sa candidature, Romi Oyo explique : « Je crois que personne ne va à l'école avec un objectif de redoubler. Je veux passer à une autre étape de ma carrière politique, avec le soutien des populations de Ouenzé 3 précisément des quartiers 56 et 57. Sans elles je ne suis rien politiquement. J'étais conseiller municipal du même arrondissement grâce à cette population. Je veux être maintenant leur représentant à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est grand temps pour ces populations de construire un futur qui répond vraiment à leurs aspirations avec Romi Oyo. Nous devons par conséquent aller plus loin ensemble ».

Quant à la question de savoir si ce revirement ne va pas entamer la sensibilité de certains jeunes, Romi Oyo répond. « Non, je ne crois pas. Les jeunes veulent le changement, le vrai changement. Il ne s'agira plus de faire des discours mais de travailler pour le bonheur des populations en les associant au développement de leur quartier. C'est l'instruction ferme du président de la République Denis Sassou N'Guesso et je puis vous assurer que tous les camarades investis par le PCT sont déjà en chantier. Il n'y a donc pas de raison objective pour rejeter Romi Oyo parce qu'il a été investi par le PCT ».

