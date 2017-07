Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Le PCT exhorte ses candidats à plus de responsabilité

La cartographie pilote afférente au 5ème Recensement général de la population et de… Plus »

Le secrétaire général du PCT a appelé en outre les membres et cadres du parti à plus de mobilisation et de responsabilité pour, a-t-il ajouté, une victoire écrasante le 16 juillet. Aux candidats, il leur a demandé de mesurer le poids de la responsabilité qui leur incombe.

Dans son discours de circonstance, Pierre Ngolo a présenté aux candidats et aux autres cadres du parti le contexte dans lequel se tiennent ces élections, marqué par la crise économique et financière mondiale ayant contraint, selon lui, quelques pays africains à reporter leurs consultations électorales.

