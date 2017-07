Congo-Brazzaville: Recensement général de la population - La cartographie pilote sera lancée en août prochain

Selon le chef du projet recensement à l'INS, Steve Mboko Ibara, la 5ème édition du RGPH qui aura lieu en 2018 comportera quelques innovations. Il s'agit à titre d'exemple de l'utilisation de la méthode CAPI (computer assisting personal interview) qui permettra aux agents recenseurs malgré l'endroit où ils se trouveront de saisir les données et de les envoyer directement à Brazzaville via Internet.

Le dernier RGPH organisé au Congo remonte en 2007. La population congolaise est actuellement estimée à 4,5 millions d'habitants dont environ 2/3 vivent entre Brazzaville et Pointe-Noire, deux plus grandes agglomérations du pays.

«La préparation du recensement s'est matérialisée récemment par une descente des membres de l'équipe technique permanente dans tous les départements du pays dans le but de sensibiliser les autorités locales à la publication du décret et au lancement de la cartographie pilote», a déclaré Gabriel Batsinga, invitant les participants à l'atelier à faire montre d'engouement et de responsabilité.

La cartographie pilote afférente au 5ème Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) en République du Congo sera lancée en août prochain, a indiqué le directeur des enquêtes et des recensements à l'Institut national de la statistique (INS), Gabriel Batsanga.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.