Afrique de l'Ouest: Sommet du G5 Sahel - Le Président du Faso à Bamako

Le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE prendra part le 2 juillet 2017 à Bamako au Mali, au Sommet extraordinaire des pays membres du G5 Sahel.

Ce Sommet extraordinaire qui connaîtra la présence du Président français Monsieur EmmanuelMACRON, vise la mise en place d'un « Cadre prospectif d'orientations stratégiques et d'engagements partagés ».

Cela devrait aider à défendre un certain nombre de valeurs, de principes et d'intérêts fondamentaux tels que la sécurité, la paix, la stabilité et la prospérité économique.

Les chefs d'Etat du G5 Sahel aborderont d'importantes questions liées à la synergie d'actions dans l'espace sahélien ainsi que le diptyque sécurité et développement dans la sous-région.

Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité, créé en 2014. Il regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad.

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso