Burkina Faso: Solennité des Apôtres Pierre et Paul - Une messe d'action de grâce à Ouagadougou

L'église catholique a dit une messe pour honorer à la fois les Apôtres Saint Pierre et Saint Paul, le 29 juin 2017.

A Ouagadougou, c'est la Cathédrale Notre Dame de l'immaculée conception qui a accueilli les fidèles. Cet instant à laquelle a pris part le Président du Faso, Roch Marc Christian a aussi été le lieu de prier pour le Pape François à l'occasion du 4e anniversaire de son élection à la tête du Vatican (13 mars 2013-13 mars 2017).

Le 29 juin, la liturgie de l'Église invite tous les chrétiens à honorer à la fois Saint Pierre et Saint Paul. Ils sont les deux princes et piliers de l'unique église du Christ et jamais la Tradition ne les a fêtés l'un sans l'autre. C'est pourquoi, le 29 juin 2017, les fidèles catholiques ont convergé vers la Cathédrale de Ouagadougou où une messe a été dite pour célébrer la solennité de ces deux ‘'grands" Apôtres.

Le culte a été officié par le Nonce apostolique Burkina-Niger, Monseigneur Piergiogio Bertoldi en présence d'une trentaine de prêtres. Ce fut également un instant pour l'églisede prier pour le Pape François à l'occasion du 4e anniversaire de son élection à la tête du Saint-Siège. Pour la circonstance, le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a pris part à la célébration.

Louanges, chants et prières ont marqué cet office. Pour le Nonce apostolique, cette tradition ancienne relative aux Apôtres Pierre et Paul est porteuse d'une signification, puisqu'en Pierre et Paul est ainsi rassemblé l'annonce de la bonne nouvelle faite aux juifs et aux païens. Il a par ailleurs souhaité que les Burkinabè continuent à consolider leur foi à travers la prière et des actions de paix. A ce propos, il a salué le dialogue inter-religieux qui existe entre chrétiens et musulmans au ‘'pays des Hommes intègres".

Les fidèles catholiques ont décidé à la fin de cette célébration eucharistique, d'intensifier leurs prières à l'intention du Pape afin qu'il accomplisse sa mission dans la paix et la volonté de Dieu. Selon le Président du Faso, Roch Marc Christian, au regard de la lourde charge du Pape, il est tout à fait normal que les fidèles prient pour lui comme il l'a demandé.

« En tant que successeur de Saint Pierre, il faut prier pour que le Pape François ait la force, la clairvoyance et la simplicité de conduire tout son troupeau à bon port », a dit le Chef de l'Etat.Pour mémoire, Pierre, l'homme aux clés et Paul, l'homme à l'épée, sont associés, aussi bien dans l'histoire de la mission que dans la liturgie, et dans les représentations artistiques.

Pierre était galiléen, un pêcheur installé à Capharnaüm au bord du lac de Tibériade. Paul était un juif de la diaspora, de Tarse en Asie Mineure, pharisien et citoyen romain. Tous deux ont vu leur vie bouleversée lorsque Jésus-Christ leur est apparu. Pierre et Paul ont été ainsi réunis dans leur confession de foi jusqu'au sang à Rome, puisqu'ils y ont été martyrisés pour leur foi en Jésus.