Ile Maurice: L'injonction de SOS Patrimoine en péril rejetée

Satyajit Boolell persiste et signe. Le Directeur des poursuites publiques (DPP) a déposé sa motion, ce… Plus »

La démolition, qui a débuté dans la soirée du vendredi 30 juin, se poursuit ce week-end et avance à grands pas. Ce bâtiment, le plus vieux de son genre dans l'hémisphère sud, était sous la tutelle du ministère des Arts et de la Culture avant de passer sous celle du judiciaire. Il est en train d'être rasé pour faire place à la nouvelle Cour suprême. Comme l'injonction n'est pas accompagné d'un «Stop Order», les travailleurs sur ce site peuvent poursuivre les travaux jusqu'à lundi, date à laquelle le juge se prononcera sur l'injonction.

