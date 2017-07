Ile Maurice: Scandales et conséquences - ces maillons faibles du gouvernement MSM-ML

Les affaires impliquant des proches du pouvoir s'amoncelant, l'express saisit l'occasion pour dresser une liste non exhaustive des personnalités qui ont écorné l'image du gouvernement Mouvement socialiste militant-Muvman liberater (MSM-ML).

Anil Gayan

Le salaire mensuel de Rs 323 200 de Vijaya Sumputh, ex-directrice du Cardiac Centre, dénoncé au Parlement par nul autre que le ministre de la Santé Anwar Husnoo, n'a pas manqué d'éclabousser l'ancien titulaire à ce poste, Anil Gayan.

Ameenah Gurib-Fakim

La présidente de la République serait intervenue auprès de la Financial Services Commission afin que le controversé Álvaro Sobrinho puisse rapidement obtenir les licences pour ses compagnies à Maurice.

Vishnu Lutchmeenaraidoo

L'affaire Euroloan a été un élément fort de l'actualité. Le ministre Lutchmeenaraidoo a contracté un emprunt de 1,1 million d'euros, à un taux d'intérêt de 1,5 %, auprès de la State Bank of Mauritius.

Maya Hanoomanjee

Rum and Sugar, compagnie de Sheila Hanoomanjee, fille de la Speaker, fournissait des biscuits à la Mauritius Duty Free Paradise. La compagnie est enregistrée à l'adresse de la résidence de Maya Hanoomanjee. Ces biscuits sont produits localement à petit prix mais revendus à l'aéroport à 20 euros, dans un coffret. La partialité de la Speaker est également souvent remise en question par les membres de l'opposition.

Raj Dayal

Il est reproché à l'ancien ministre de l'Environnement, Raj Dayal, d'avoir sollicité un pot-de-vin de Rs 1 million à un homme d'affaires pour l'achat de 50 sacs de poudre colorée. L'affaire est toujours devant la justice.

Gianchand Dewdanee

Le présumé trafiquant de drogue Gianchand Dewdanee serait un habitué des couloirs du Sun Trust. Arrêté dans le cadre de la saisie des 135 kilos d'héroïne dans le port en mars, il est connu pour travailler dans la circonscription n° 8, celle du Premier ministre (PM).

Sandhya Boygah

Au Parlement, le ministre de la Pêche, Prem Koonjoo, vient dire que le barachois de Poudre-d'Or a été mis à la disposition de l'époux de la PPS Sandhya Boygah sans frais et sans bail, pour l'élevage de concombres de mer. Cette dernière est également la colistière du ministre au no 11. Le nom du frère de Sandhya Boygah, Veer Luchoomun, a aussi été cité devant la commission d'enquête sur la drogue.

Youshreen Choomka

Un Fact- Finding Committee a été mis sur pied sur l'implication de l'avocate Youshreen Choomka, proche du MSM, en tant que courtière auprès d'investisseurs étrangers. Il lui est reproché de jouer sa proximité avec les autorités pour mieux attirer ces investisseurs.

Paul Foo Kune

«Je lance un défi à Pravind Jugnauth de dire qu'il n'a pas reçu d'argent de moi.» C'est ce qu'a déclaré Paul Foo Kune alors que le rapport Parry sur l'organisation des courses hippiques l'accuse de «fixing races and then cheating with others on the legal and illegal betting markets».

Wenda Sawmynaden

L'épouse du ministre Yogida Sawmynaden aurait perçu des honoraires de Rs 7 millions en tant que notaire lors de la vente de l'hôpital Apollo Bramwell.

Gérard Sanspeur

Rs 476 500. C'est le salaire mensuel du conseiller du PM, Gérard Sanspeur, qui siège sur plusieurs conseils d'administration.

Prakash Maunthrooa

Le conseiller du PM, Prakash Maunthrooa, est toujours en eaux troubles dans l'affaire Boskalis, qui tourne autour d'une histoire de pot-de-vin de plusieurs millions de roupies au sein du port.

Showkutally Soodhun

Un homme d'affaires indien allègue que le vice-Premier ministre (VPM) Showkutally Soodhun aurait sollicité un emprunt de Rs 1 million en échange de la concrétisation d'un projet de logements sociaux. Il y a aussi l'affaire du communiqué émis par le bureau du VPM, indiquant que Maurice rompait les liens diplomatiques avec le Qatar, et qui a été mis à mal quelques heures plus tard par un autre émanant du ministère des Affaires étrangères, affirmant le contraire (objet de la Private Notice Question du leader de l'opposition, hier, vendredi 30 juin).

Sanjeev Teeluckdharry

Le nom du Deputy Speaker a été cité à la commission drogue. Me Erickson Mooneapillay indique avoir rendu visite au trafiquant de drogue Peroomal Veeren à la demande de Sanjeev Teeluckdharry.