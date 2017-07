Congo-Brazzaville: Couleurs de chez nous - « L'art de cracher »

Les cracheurs sont facilement repérables dans les restaurants. Ils aiment s'attabler dans les coins plutôt qu'au milieu de la salle. Une position géographique et stratégique qui leur permet de cracher à l'insu des regards. Tant pis pour ceux qui viendront s'y attabler après eux.

Pourquoi crachent-ils ? Pour rien. Il est vrai que le décor que présentent les rues et avenues de Brazzaville plaident en faveur des cracheurs, mais ces derniers ne sont pas moins responsables de l'état de leur ville. Etant eux-mêmes à l'origine de l'insalubrité, les Brazzavillois n'ont pas raison de cracher. Ils devraient militer à rendre leur environnement salubre et sain afin de dégager toutes les odeurs et senteurs qui les dérangent.

Comme le peuple de ce pays, les Congolais ne sont pas moins cracheurs. Ils en ont même fait un art. Cracher est devenu si banal qu'il n'interpelle personne. Le Congolais crache sans raison, n'importe quand et n'importe où. Enfants, jeunes et vieux, femmes comme hommes, élite ou pas, ils ont fait de l'art de cracher un trait culturel.

Vous connaissez certainement ce pays, parmi les plus puissants aujourd'hui, qui a dû prendre des mesures sévères contre les cracheurs. Au-delà des maladies possibles que les crachats déversés ici et là pouvaient engendrer, il y a surtout cette mauvaise image qu'ils donnaient du pays. Si la mesure, qui reposait sur des amendes, n'a pas éliminé le phénomène, elle a cependant réduit son expansion.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.