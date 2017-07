Congo-Brazzaville: Salon de l'artisanat - Clôture de la 1re édition

Débutée le 15 juin sur le thème « Artisanat congolais face aux défis de l'innovation, de la créativité et de la compétitivité », cette édition a duré seize jours et s'est achevée le 30 juin sous le patronage d'Armand Bienvenu Vouidibio, Jean-Claude Demaboud, Armel Didas Kouakoua Kedjouani respectivement directeur de cabinet de la ministre des Petites, moyennes entreprises et de l'Artisanat et du secteur informel, commissaire général du Salon de l'artisanat de Pointe-Noire et représentant du GRET au Congo accompagnés de quelques autorités préfectorales et municipales, des artisans et de divers invités.

Le salon s'est fixé divers objectifs et se positionne comme une vitrine d'exposition-vente des produits artisanaux de qualité, un pôle d'animation et de vulgarisation des filières, un espace d'échange, d'émulation et de compétitivité des artisans et de leurs produits. Dressant le bilan technique de la présente édition, Jean Claude Demaboud a expliqué que la première édition de ce salon a tenu ses promesses. Conformément au degré de mobilisation des artisans, des exposants, des participants et l'admiration des visiteurs, cette édition a déclenché un enthousiasme et une admiration particuliers que l'on peut se permettre de dire que pour un coup d'essai c'était un coup de maître.

« L'évaluation provisoire de cette édition donne les résultats suivants, 83 exposants sur 110 personnes attendues, la répartition des exposants par secteur d'activités a donné les résultats suivants, 40 exposants pour l'artisanat de production, 32 exposants pour l'artisanat de service et 11 exposants pour l'artisanat d'art. Le nombre de visiteurs au cours de cette édition avoisine 72 personnes par jour, le chiffre d'affaire total réalisé pendant la période du 22 au 29 juin s'élève 7 millions de francs cfa effectue sur 2573 payements électroniques via Airtel Money, les prix d'achat des produits varie entre 500 et 100 mille F CFA, la valeur journalière des ventes se chiffre 450 mille F CFA par jours, le pouvoir d'achat moyen est estimé 1500 F CFA», a-t-il signifié.

Clôturant ainsi cette édition au nom de madame la ministre, Armand Bienvenu Vouidibio a rappelé l'ambition de son ministère sur le soutien des artisans en vue de faire de l'artisanat le premier employeur en République du Congo. « Je voudrais profiter du thème de cette édition pour dépasser le slogan et passer aux actes, c'est pourquoi au nom de madame la ministre des Petites, moyennes entreprises et de l'Artisanat et du Secteur informel, j'invite instamment les artisans et les compagnons, les gestionnaires administratifs et les amis de l'artisanat à se mobiliser en vue de s'ouvrir à la modernité grâce à l'utilisation des équipements et des outils du temps actuel mais aussi de mieux valoriser les métiers artisanaux pour mieux attirer les jeunes en situation de chômage », a-t-il indiqué.

Notons que la 1re édition du salon de l'artisanat de Pointe-Noire est un espace d'échange économique à vocation nationale, sous régionale et internationale organisé sous l'égide du ministère des Petites et moyennes entreprises, de l'Artisanat et du Secteur informel, en partenariat avec le GIAC et l'appui technique du GRET, sur financement de l'Union européenne et cofinancement de l'Agence française de développement à travers le projet Partag mis en œuvre avec le GRET et le GIAC. Cette édition a été appuyée financièrement par la société de téléphonie mobile Airtel Congo et l'établissement de micro-finance Crédit Muprocom. Ce salon a été aussi marqué par la remise à la première promotion du Certificat d'aptitude professionnelle(CAP) aux apprentis des métiers du secteur de l'artisanat, des gadgets à quelques invités et des attestations de participation aux artisans.