Congo-Brazzaville: Coopération militaire - Le Congo et l'Italie signent un accord

Le gouvernement de la République du Congo, représenté par le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a signé le 27 juin à Rome (Italie) avec son homologue italien, Roberta Pinotti, un accord de coopération militaire et technique après d'âpres négociations entamées depuis deux ans.

L'accord prévoit dans l'un des articles une large place pour la formation des militaires congolais dans les établissements militaires italiens, d'assistance en matière de santé, d'acquisition d'équipements et de matériels, etc.

Par conséquent, en vue de l'application effective du présent accord et de faciliter les consultations en matière de coopération militaire, les deux parties prévoient l'institution d'une commission technique mixte qui réunira le Congo et l'Italie pour évaluer la pertinence des mesures proposées et l'opportunité de sa mise en œuvre.

Pour la délégation congolaise, cet accord répond à la doctrine diplomatique de diversification des partenaires, « Ce mécanisme juridique est indispensable pour maintenir les échanges réguliers entre les deux pays dans ce secteur », conformément aux dispositions du présent accord.

Signalons qu'en marge de la signature de l'accord, le ministre a été invité à prononcer une allocution à la clôture de la réunion du Groupe des Amis du Golfe de Guinée G7 ++ sur la sécurité maritime tenue du 26 au 27 juin à Rome (Italie). Charles Richard Mondjo a mis en avant, en quelques lignes, présenté à cette occasion, les points saillants de l'expérience congolaise en matière de lutte commune contre les opérateurs illicites dans les eaux du Golfe de Guinée. « C'est à l'aune de la mise en œuvre du Cresmac et du Code de Conduite de Yaoundé que l'engagement du Congo peut être apprécié. En effet, les efforts du Congo sont portés sur la construction des infrastructures, la mise à disposition des équipements et l'élaboration des bases de la politique de sûreté et de sécurité maritimes, etc. », a déclaré le ministre congolais de la défense nationale, Charles Richard Mondjo, A ce sujet il a cité une série d'actions du Congo en matière de sécurité et sûreté maritimes. « La réforme de la gouvernance maritime, en application des conventions en vigueur, est aussi un chantier ouvert dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l'action de l'Etat en mer (... ). ».

Signalons que la présidence tournante de ce groupe est actuellement assurée par l'Italie.