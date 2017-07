Afrique-France - Oser enfin regarder la vérité en face !

Il est clair aujourd'hui que si la France et les nations européennes qui l'entourent veulent lutter efficacement contre les désordres qui les guettent - attaques terroristes sur leur sol, afflux irrépressible de migrants vers leurs côtes, croissance exorbitante des dépenses qui en découlent - il va leur falloir changer radicalement de politique à l'égard des pays du grand Sud.

Même si, en effet, leurs opinions publiques n'en ont pas encore conscience et même si leurs dirigeants refusent toujours de regarder la vérité en face, ce sont les erreurs qu'elles n'ont cessé de commettre tout au long des derniers siècles qui se trouvent à l'origine de ces dérives mortelles.

En asservissant les populations de l'Afrique afin d'exploiter les gigantesques richesses naturelles que le continent détenait sans se préoccuper réellement d'aider ces mêmes populations à élever leur niveau de vie, à créer les grandes infrastructures nécessaires pour asseoir leur développement économique sur des bases solides, à former les générations présentes et futures, à bâtir des Etats dotés d'administrations efficaces les puissances de l'hémisphère nord, la France et l'Angleterre en tête, ont créé les conditions d'un désordre qui se retourne aujourd'hui contre elles.

Fait plus grave encore elles ont tenté, et tentent d'ailleurs toujours, d'imposer à ces mêmes populations des modes de gouvernance publique qui ne tiennent aucun compte des mœurs et des traditions africaines et qui, d'ailleurs, montrent aujourd'hui leurs limites dans leur propre espace géopolitique.

Si le nouveau président français, Emmanuel Macron, et ses partenaires du Vieux continent veulent nouer avec l'Afrique des liens forts qu'ils réparent donc les dommages causés par les erreurs dramatiques de leurs prédécesseurs: qu'ils reconnaissent publiquement les crimes, les abus, les vols de toute nature qui sont à l'origine des difficultés que doivent surmonter les dirigeants africains; qu'ils rendent à l'Afrique ce qui leur a été volé, ou du moins qu'ils proposent aux dirigeants africains de mettre en place l'équivalent du Plan Marshall américain qui permit à l'Europe de se reconstruire au sortir de la deuxième guerre mondiale; qu'ils s'abstiennent d'intervenir sur le terrain sous de faux prétextes comme ils l'ont fait de façon désastreuse en Libye et qu'ils accompagnent les différentes communautés du continent dans la mise en place de systèmes de sécurité efficaces ; qu'ils mettent un terme aux agressions judiciaires, médiatiques et autres menées depuis leur propre sol par des forces obscures sous prétexte de défendre les droits de l'homme et de lutter contre la corruption; qu'ils se comportent donc comme des partenaires loyaux et non comme des capitalistes mûs par les seuls ressorts de l'argent et de la puissance comme ce fut le cas tout au long du siècle précédent.

Il n'est pas d'autre voie à suivre pour les nations du Vieux continent, la France tout particulièrement, que d'oser enfin regarder la vérité en face. Et pour cela de proposer aux dirigeants africains de se réunir dans un lieu emblématique du continent comme Brazzaville pour y jeter les bases d'une nouvelle politique de coopération qui seule permettra aux Européens de résoudre les problèmes apparemment insolubles que leur inconscience, leur suffisance, leur égoïsme, leur mépris non exprimé du Tiers-monde soulèvent dans le temps présent.

Une belle voie à explorer pour celui ou ceux qui entendent inscrire une trace durable de leur passage dans la grande Histoire.