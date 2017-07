Congo-Brazzaville: Elections locales - Lisa Elvira Kissi entend porter la voix des jeunes de Poto-Poto

Cinquième de la liste des indépendants à l'arrondissement 3 Poto-Poto, Lisa Elvira Hosyane Kissi se présente pour la première aux élections municipales et locales. Un challenge pour cette étudiante en Droit.

La candidate n'est autre que la secrétaire générale adjointe de l'Union libre des élèves et étudiants du Congo. Elle s'est toujours intéressée à la politique, mais n'a jamais intégré un parti politique traditionnel. Dans un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville, elle se dit déterminée.

« J'ai beaucoup lu, avec l'envie de me forger ma propre opinion, indépendamment des influences de ma famille, de mes amis, de mon entourage... Et me fondant sur la nouvelle Constitution de mon pays, j'ai senti que l'heure a sonné, mais aucun des partis existants ne me donne envie de le rejoindre », déclare l'étudiante en 2ème année de licence en droit à l'Université Marien-Ngouabi.

Sans grand moyen, la jeune candidate tente autant que faire se peut de mener à bien sa campagne électorale. Lisa Elvira Kissi éprouve tout de même un grand plaisir à aller à la rencontre des électeurs de Poto-Poto.

« Ce n'est pas facile tous les jours! Je me lève pour aller tracter sur les places publiques, pour coller mes affiches un peu partout. En parallèle je dois gérer ma page Facebook pour faire parler de moi au maximum et de mon projet sur les réseaux sociaux. Et puis les réactions ne sont pas toujours très encourageantes », a-t- elle confié.

Quant à la question sur son jeune âge et les études, la réponse de la candidate est rassurante. « La nouvelle Constitution congolaise du 25 octobre 2015 accorde une place de choix à toutes les couches constitutives de la société congolaise. Elle permet à la jeunesse d'exprimer son engagement et sa responsabilité politique », a-t- elle martelé.