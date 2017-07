Congo-Brazzaville: 57e anniversaire de l'indépendance - Sans discours présidentiel ni défilé des forces vives !

Un message laconique attribué à la présidence de la République lu, la veille, sur les antennes de la radiotélévision nationale et relayé sur les réseaux sociaux a suffi pour rassurer les Congolais sur le fait qu'ils n'avaient rien à attendre en terme de festivités pour commémorer le 57e anniversaire de l'accession de leur pays à l'indépendance. Dans ce message, la population congolaise a été exhortée à célébrer cet anniversaire « dans le calme et la méditation » tout en mettant en exergue l'état de santé du président de la République qui ne lui aurait pas permis d'adresser, comme de coutume, un message à la nation. Le traditionnel défilé du 30 juin a, de ce fait, été annulé et aucune raison officielle n'a été donnée pour justifier cette décision.

Une journée fade et morose que ce 30 juin 2017. Le Congo officiel avait dérogé à son rituel traditionnel de célébrer la fête de l'indépendance avec faste. Mis à part les quelques rares cultes religieux et autres manifestations de faible ampleur organisés à travers le pays, la commémoration des 57 ans d'indépendance n'a pas produit l'effet retentissant qu'on attendait. Les Congolais sont restés terrés chez eux, surtout que les signaux sur le plan sécuritaire n'étaient guère encourageants. Déjà la veille, le commissariat de police de la commune de Kalamu a été attaqué en pleine journée entraînant, selon des sources, l'évasion de quelques détenus du cachot avant que les forces de l'ordre ne s'interposent.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.