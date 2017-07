Togo: Le Chocolat, le Cacao et le Café togolais en fête !

Du 30 Juin au 07 Août 2017, le Chocolat, le Cacao et le café togolais sont en fête. Et pour cause, se tient sur cette période la fête de ces produits togolais. L'évènement a été officiellement lancé ce jour à l'Hôtel Ibis de Lomé.

C'est le ministre de l'Agriculture, Ouro Koura Agadazi qui a ouvert les festivités. Il est revenu sur les différents programmes gouvernementaux qui ont permis de renforcer la filière du Cacao et du Café ces dernières années. Il s'est réjoui des résultats dejà obtenus et qui sont encourageants. Il a aussi lancé un appel à tous les acteurs à s'orienter vers la transformation des produits issus de l'agriculture togolaise.

Présentant l'évènement qui est à sa 2ème édition, le président de Choco, Togo, Eric Agbokou, a laissé entendre que Lancement fête du chocolat, du cacao et du café togolais "pour une fois le Togo peut se prévaloir de son café et de son cacao. La fête rentre dans le cadre d'une affirmation de soi, de notre identité, de notre fierté". Mieux, M. Agbokou voit en cette célébration couplée avec le lancement de la campagne 2017-2018 de commercialisation du Café et du Cacao, "un moyen d'affirmer aux yeux du monde entier que le Togo a pris conscience, et qu'à partir d'aujourd'hui le Togo" doit être cité parmi les pays producteurs et transformateurs du cacao et du café. Trois évènements verront les acteurs du secteur s'affirmer. Il s'agit du Salon du chocolat, du cafe et du cacao togolais, La caravane du consomme-acteur et enfin, La Foire Made in Togo".

Secrétaire général du Comité de Coordination pour les Filières du Café et du Cacao (CCFCC), Ansèlme Gouthon, voit derrière cette organisation, une occasion de sensibilisation "sur les grands défis auxquels la filière doit faire face" Tout en saluant la qualité d'abord du café et du cacao togolais et ensuite du chocolat togolais, a émis le souhait que " la campagne 2017-2018 du café et du cacao soit bonne".

Pour information, la filière Café et Cacao du Togo occupe une place importante dans l'économie togolaise, et apporte du revenu à environ 40000 familles.