Togo: Quand Nettey Koumou répond à Nicolas Lawson

En tout cas c'est une réponse qui sort de l'ordinaire. En réaction au Président du PRR (Parti du Renouveau et de la Rédemption), Nicolas Lawson qui ne croit pas à l'efficacité des thérapies proposées çà et là à Faure Gnassingbé pour relever l'économie togolaise et qui n'y voit qu'une littérature servie par des économistes togolais,, le président de l'Association Veille Economique, Thomas Dodji Nettey Koumou, propose carrément une solution tranchée : La nomination de Nicolas Lawson dans le prochain gouvernement de Faire Gnassingbé.

"Je voudrais solliciter la grande clémence de son Excellence le Président de la République, Monsieur Faure GNASSINGBE pour qu'il nomme Monsieur le Président du Parti du Renouveau et de la Rédemption (PRR) dans son prochain gouvernement", tel est le souhait émis ce jour par M. Koumou. Comme pour soutenir son souhait, il s'étale sur le profil de l'homme. "Il faut dire que ce dernier est un immense savant, philosophe, sociologue, politique, économiste, physicien et mathématicien. Il a eu un exceptionnel parcours académique, en passant par le collège Saint Joseph de Lomé quand il y avait de la qualité, le Lycée de Tokoin de Lomé quand les maths et la physique étaient respectivement de coefficient 6 et 5. Il a étudié les techniques comptables et financières pour finir dans une prestigieuse université dans le monde avec le food cost option hotelerie".

Pour M. Koumou, " un érudit de ce calibre" doit être au gouvernement pour " apporter sa contribution au progrès du Togo à travers la théorie des capitaux mort, "rendu fongible"".

Et c'est le seul moyen, à son avis, de rendre "un immense service au peuple togolais", et amener ceux qui ne font que de la littérature comme l'avait dit Nicolas Lawson, à observer "comment les grands mathématiciens de ce pays tels que le Président du PRR ont de la matière".On attend de voir si ce souhait de Nettey Koumou aura échos favorable chez Faure Gnassingbé, vu que jusqu'à ce jour, une importante partie des recommandations de ce dernier n'ont pas freiné les actuels gouvernants dans leur propension à poursuivre l'endettement du pays.