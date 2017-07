Burkina Faso: Perception de la corruption - La police municipale détient le maillot jaune, selon le Ren-Lac

Tout en publiant le rapport de ces travaux, M. Wetta a apporté quelques explications. Pour ce dernier, « les places qu'occupent la gendarmerie et la police s'expliquent par le développement du terrorisme. (..) En effet, le déploiement du dispositif de contrôle et de sécurité sur toute l'étendue du territoire suite aux attaques terroristes du 15 janvier 2016, a accru les opportunités de rackets sur les axes routiers ».

Elle conclut que la police municipale est le service le plus corrompu au Burkina Faso, selon le degré de corruption perçu par les enquêtés. Elle est suivie par le service des marchés publics et de la douane, respectivement classé 2e et 3e. Par ailleurs, la gendarmerie occupe la 4e position. Quant à la police nationale, on la retrouve à la 9e place de ce même classement.

