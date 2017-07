Congo-Brazzaville: Force publique - 60 sous-officiers des Fac formés en comptabilité et gestion

La 9ème session des stages des sous-officiers des corps de troupe et organismes affiliés en gestion comptable et financière et gestion des ressources humaines des Forces armées congolaises au titre de l'année 2017 s'est tenue du 8 mai au 30 juin à Brazzaville.

Ces stages s'inscrivent dans le cadre du projet gestion administrative et financière piloté conjointement par la coopération militaire française et la direction générale de l'administration et des finances au ministère de la Défense nationale. Une soixantaine de participants issus des Forces armées congolaises (FAC), de la gendarmerie nationale et de la police nationale y ont pris part.

La formation s'est articulée autour de six modules de 7 heures par jour chacun.

Pour la partie Gestion administrative et financière, les stagiaires ont été formés successivement dans les trois types de comptabilités (matières, deniers et denrées). Quant aux ressources humaines la formation s'est essentiellement basée sur la gestion des effectifs.

Au final, les résultats obtenus par les stagiaires à l'issue des examens sont : 17,05 pour la gestion des ressources humaines et 15,84 pour la gestion administrative et financière ; soit une moyenne générale de 16,44.

« A vous stagiaires particulièrement, les très bonnes notes, les très bons résultats que vous avez obtenus ne sont pas seulement une simple formalité. Il s'agit maintenant et à présent d'en faire une restitution. Il n'y a rien de mieux que de faire la pratique dans ce cas », a déclaré le commissaire en chef de 1ère classe, directeur général de l'administration et des finances au ministère de la Défense nationale, Eugène Alain Yves Aignan Mpara.

Une cérémonie de remise des attestations aux stagiaires a clôturé les deux sessions de formation.