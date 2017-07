Congo-Brazzaville: Etoile du Congo - Emilienne Charlotte Lekoundzou prend provisoirement les commandes

Les dirigeants de l'Association sportive Etoile du Congo (Asec) ont posé les bases de la renaissance de leur formation en choisissant le 29 juin Mme Emilienne Charlotte Lekoundzou pour conduire la Commission préparatoire.

« Mme Emilienne Charlotte Lekoundzou est nommée présidente de la Commission ad hoc préparatoire à la tenue de l'assemblée générale de l'Association sportive Etoile du Congo. Le choix des membres de la commission ad hoc ainsi que la détermination des attributions de chacun sont laissés à la discrétion de la présidente de la commission », a annoncé le jeudi Dominique Dinga.

Mme Lekoundzou a, de son côté, promis donner le meilleur d'elle-même pour faire rayonner à nouveau l'Etoile du Congo. « J'accepte parce qu'il faut sauver l'Etoile du Congo. Si ce n'est que pour quelques mois, on va faire. On va se battre et tout ce que nous voulons c'est sortir l'Etoile du Congo de cette crise. Désormais nous sommes les frères et les sœurs. Sachez qu'à l'Etoile du Congo il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des femmes qui se sont sacrifiées pour l'Etoile du Congo », a-t-elle indiqué avant de souhaiter que les dirigeants passent l'éponge sur tout ce qui s'est passé.

Ces déclarations prouvent bien que les Stelliens ont bien lavé leur linge sale en famille. Depuis près de deux ans, la famille de vert et jaune était divisée. D'un côté Mme Lekoundzou réclamait la tenue de l'assemblée générale en vue de donner du sang neuf à l'Etoile du Congo. Les autres, quant à eux, estimaient qu' Hamadi Baba devrait assumer ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat en janvier de cette année. Malheureusement avant que ce mandat n'arrive à son terme, Hamadi Baba avait jeté l'éponge. André Obami Itou en sa qualité du président d'honneur lui a demandé au cours d'une réunion de réconciliation de revoir sa position. Le 4 avril de cette année, il a de nouveau démissionné, laissant l'Etoile du Congo sans président. L'acte d'Hamadi a eu une influence négative sur la prestation de l'Etoile du Congo au championnat et à la Coupe du Congo.

L'urgence a conduit à la mise en place de la commission préparatoire. « L'Association n'a plus de président général et il nous faut trouver un président général qui aura la charge de former son équipe », a précisé Dominique Dinga. Cette commission préparatoire, a-t-il précisé, assurera jusqu'à la tenue de l'assemblée générale le fonctionnement régulier de l'association à travers toutes les sections disciplinaires et notamment en pourvoyant celle-ci des dirigeants compétents, efficaces et dévoués ainsi qu'en logistique habituelle en toute circonstance. « Mon combat n'était pas d'être présidente d'une commission ad hoc mais plutôt d'aller droit au but, à l'assemblée générale. C'est l'assemblée générale qui peut renouveler les instances, mettre du sang nouveau pour que nous continuions à parler de l' Etoile du Congo. Notre intérêt principal, c'est d'abord sauver l'Etoile du Congo qui est vraiment en train de sombrer », a déclaré Emilienne Charlotte Lekoundzou.

Les supporters invités à être exemplaires

Elle a, par ailleurs, ajouté qu'elle n'est pas venue pour diviser mais pour renforcer davantage l'unité des filles et fils de l'Etoile du Congo.« Nous ne porterons pas la responsabilité de la mort de l'Etoile du Congo pendant que nous sommes vivants et pendant que l'Etoile du Congo a dans sa gibecière plusieurs têtes qui peuvent la sauver. Mais ça dépend de notre façon de demander, de notre façon de faire, de travailler et de montrer notre amour les uns pour les autres », a-t-elle indiqué. Emilienne Charlotte Lekoundzou a invité les supporters au respect des dirigeants. « Si notre plaisir est de voir l'Etoile du Congo brillée, il faut aussi avoir le même plaisir de voir ceux qui financent l'Etoile du Congo venir en toute quiétude nous assister et assister aux entraînements. J'inviterai les supporters de l'Etoile du Congo à faire abstraction de toute violence et car il n'y a pas de haine au sport. »

Notons qu'Emilienne Charlotte Lekoundzou fût présidente de la Fédération congolaise de handball de 2001-2004 et ancienne joueuse et capitaine de l'Etoile du Congo et des Diables rouges des années 1964-1969. Elle est membre du Comité des anciens dirigeants généraux et sages de l'Etoile du Congo. Toutes ces fonctions ont pesé en sa faveur.