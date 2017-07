Afrique: 29e sommet de l'UA - Des réformes attendues pour rendre efficace l'institution

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine se reuniront les 3 et 4 juillet à Addis-Abeba (Ethiopie), pour leur Conférence consacrée cette fois à la réforme de l'institution, avec la problématique du financement qui sera au centre des débats.

Organisé sous le même thème de la session de janvier tenue également dans la capitale éthiopienne, à savoir « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse », ce sommet aura également à son ordre du jour une panoplie de questions importantes dont la paix et la sécurité sur le continent, en particulier les crises libyenne et somalienne, celles du Soudan du Sud, du Burundi, y compris la migration et le terrorisme. Le financement de la force conjointe du G5 Sahel lancée officiellement dimanche à Bamako (Mali) sera probablement évoqué à cette occasion.

Outre ces sujets, il sera procédé à l'élection aux deux postes de commissaires aux Affaires économiques et aux Ressources humaines. Par ailleurs, l'adoption du budget 2018 de l'UA fera également partie de points qui seront examinés durant ces assises.

Pour ce qui concerne la réforme de l'organisation panafricaine, l'objectif est de garantir à l'UA son autonomie financière à travers l'instauration d'une taxe de 0,2% sur les importations de chaque pays. Ce qui devra permettre d'encaisser quelque 1,2 milliard de dollars afin de rompre avec la dépendance vis-à-vis de l'aide de l'Union européenne et des partenaires étrangers.

Le suivi de la mise en œuvre de la réforme de l'UA, qui se fait conformément aux décisions des sommets de juillet 2016 et janvier 2017, avait été confié aux présidents Paul Kagame (Rwanda), Idriss Déby (Tchad) et Alpha Condé (République guinéenne et président en exercice de l'organisation).

En attendant la Conférence des chefs d'Etat, les travaux du 29e sommet ont déjà commencé au niveau des ambassadeurs. En effet, le Comité des représentants permanents (Corep) a débuté sa réunion depuis le 27 juin toujours dans la capitale éthiopienne. Cette rencontre a été suivie par la 31e session ordinaire du Conseil exécutif au niveau des ministres des Affaires étrangères des pays membres.

Dans son discours le 30 juin lors de cette session préparatoire de la Conférence des chefs d'Etat, le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, a souligné que « le dialogue, la réconciliation et la recherche de solutions consensuelles sont la seule voie pour la paix » en Afrique.

Parlant des migrants qui continuent de mourir en masse en mer pour tenter de gagner l'Europe, Moussa Faki Mahamat a affirmé qu'« il était temps d'agir par des mesures immédiates tout en accélérant les politiques à long et moyen termes de lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la marginalisation qui sont à l'origine de ce drame ».

Rappelons que le 28e sommet de l'UA avait été marqué par le retour historique du Maroc au sein de l'organisation continentale.