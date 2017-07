Congo-Brazzaville: Coopération - La Chine réaffirme son engagement à soutenir la jeunesse congolaise

La ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique a souhaité que la colonie des vacances soit pérenne, qu'elle ne soit pas liée à la politique de la municipalisation accélérée. A cet effet, elle a invité d'autres partenaires qui hésitent encore à emboiter le pas à la Chine, le partenaire de tous les jours, en apportant leur aide. "En organisant la colonie des vacances, le ministère fait un travail de réconciliation ; conscientisation et bien d'autres car elle permet de cultiver l'amour ; l'union entre les enfants et d'accroitre leur regard", a declaré Hermella Destinée Doukaga.

« Un pays ne pourra pas également émerger sans une bonne formation des jeunes basée sur l'enseignement ; l'éducation ; la formation qualifiante et professionnelle, sans valeurs républicaines ; les conceptions ; les notions de base de droit civique et l'adoption d'une ligne de conduite vraiment républicaine », a signifié le diplomate chinois.

