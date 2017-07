Congo-Brazzaville: Maraîchage - La FPA fait un don de motos tricycles aux femmes des coopératives d'Oyo

Dans la majorité des centres urbains du département de la Cuvette, la moto à deux ou à trois roues est un moyen de déplacement prisé par la gente féminine. Les femmes sont de plus en plus nombreuses dans la circulation à utiliser les motos bicyclettes ou tricycles, longtemps restés l'apanage des hommes.

Ces motos tricycles faciliteront la mobilité des femmes bénéficiaires à écouler leurs produits maraîchers et à augmenter la rentabilité de leurs activités champêtres. Encouragées par ce geste, ces femmes ont pris l'engagement de contribuer à renflouer les marchés et couvrir la demande locale, qui est de plus en plus croissante.

Le président de la Fondation perspectives d'avenir (FPA), Denis Christel Sassou N'Guesso a fait, le 27 juin à Oyo, un don de plusieurs dizaines de motos tricycles au ministère de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement pour servir aux femmes maraîchères et agricultrices regroupées dans les différentes coopératives de la localité.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.