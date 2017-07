Congo-Brazzaville: Internet - Le dédommagement des abonnés MTN a commencé depuis le 1er juillet

Soucieuse de sauvegarder ses abonnés, MTN annonce aller encore plus loin pour réparer ce désagrément. Les clients utilisateurs d'internet en hors forfaits ne seront pas en reste, car durant une semaine le prix du Mo en hors forfait sera réduit de 50%, annonce la société de téléphonie mobile qui revendique plus de 2 millions d'abonnés.

La promesse faite le 27 juin par le directeur général de MTN Congo, Djibril Ouattara, doit soulager les abonnés qui ont activé des forfaits non consommés. Selon MTN, les clients concernés par ce remboursement qui a démarré samedi sont ceux ayant réalisé des activations au cours des journées du 09, 11, 14 et 18 juin.

