Congo-Brazzaville: Théâtre - La Compagnie Nsala offre des vacances animées aux jeunes

C'est à travers le projet « Vacances en théâtre » qui s'ouvre à Brazzaville, le 14 juillet que la Compagnie Nsala dirigée par Harvey Massamba va occuper les jeunes durant toute la période des vacances jusqu'au 23 septembre.

La Compagnie Nsala, l'une des troupes majeures sur la scène théâtrale nationale en général et brazzavilloise en particulier, se propose d'organiser tout au long des vacances un atelier d'initiation au théâtre mais aussi des représentations de la série théâtre jeune public « Les aventures de Kouépè ». Cet atelier aura pour objectifs d'offrir aux jeunes de Brazzaville un loisir sain à travers la série théâtrale jeune public « Les aventures de Kouépè » ; et une activité de vacances aux jeunes désirant s'initier au théâtre.

« Les aventures de Kouépè » est une série théâtrale dont le personnage principal est un enfant de 10 ans. Destinée au jeune public, cette série vise également l'éducation à la citoyenneté, la morale et le civisme.

La représentation « des aventures de Kouépè » comporte trois parties à savoir l'animation, la tombola et le spectacle. S'agissant de l'animation, c'est le moment de mise en condition des enfants où nous leur permettons de participer à la fête et d'extérioriser leur personnalité, de vaincre leur timidité pour certains en prenant la parole en public. Pendant ce moment, les enfants peuvent choisir ce qu'ils veulent faire (chanter, danser, réciter ou raconter). La tombola va leur permettre de gagner des lots (livres, jeux, téléphones, friandises... ). Et le spectacle est la représentation d'un épisode de « Les aventures de Kouépè ».

Quant à l'initiation au théâtre, la Compagnie Nsala va lancer un appel à candidature. Une fois les adhésions recueillies, elle fera un programme de travail avec les enfants. Trois jours de travail et 2h par jour seront nécessaires pour arriver à préparer un spectacle de restitution avec les enfants. Le spectacle de restitution sera offert aux parents et autres invités à la fin des grandes vacances.

Le calendrier du projet « Vacances en théâtre » se présente ainsi qu'il suit : le 14 juillet, au gymnase Maxime Matsima à Makélékélé de 10h-17h ; le 22 juillet au gymnase Nicole Oba à Talangaï de 10h-17h ; le 29 juillet au gymnase Henri Elendé au stade Massamba-Débat de 10h-17h ; le 04 août au gymnase Maxime Matsima de 10h-17h ; le 12 août au gymnase Nicole Oba de 10h-17h ; le 19 août au gymnase Henri Elendé de 10h-17h ; le 08 septembre au gymnase Maxime Matsima de 10h-17h ; le 16 septembre au gymnase Nicole Oba de 10h-17h ; le 23 septembre au gymnase Henri Elendé de 10h-17h.

Qu'est ce que la Compagnie Nsala ?

Créée en 2003 à Yaoundé au Cameroun, la compagnie Nsala résulte de la volonté d'Harvey Massamba de revenir sur les planches après quelques années d'absence au cours desquelles il s'est occupé de la régie du spectacle Qu'est ce qui ne tourne pas Rond, texte écrit et mis en scène par le collectif de la compagnie Punta Negra, puis l'administration de l'orchestre Universal Musica créé par des étudiants congolais à Yaoundé. Ces différentes créations ont été présentées dans plusieurs festivals en Afrique et en Europe notamment au Tchad, en Centrafrique, au Gabon, en République démocratique du Congo (RDC), au Bénin, en France et en Allemagne.

Pour tous contacts, appeler au (00242) 06.677.15.34 / 05.754.69.44/ massambang@gmail.com