Tunisie: Esprit de conquérant...

Le staff technique s'est adapté aux conditions du voyage et la première séance d'entraînement, effectuée jeudi après-midi, était légère et n'a duré qu'une heure dix minutes. Faouzi Benzarti a varié ses exercices et a même clôturé la séance par un match d'application.

La deuxième et dernière séance d'entraînement a eu lieu, hier, également sur la pelouse centrale du stade des Martyrs qui abritera la rencontre. Une pelouse synthétique de quatrième génération plutôt en bon état. Les entraînements de vendredi ont été précédés d'une séance de visionnage.

Moral au beau fixe

Les échos en provenance de Kinshasa sont plutôt bons. Les conditions de séjour sont excellentes, les 20 joueurs qui ont fait le déplacement ne souffrent d'aucun bobo, y compris Chamseddine Dhaouadi complètement rétabli de sa blessure.

Quant au moral, il est au beau fixe. Staff technique et joueurs sont à Kinshasa avec l'intention de ramener un résultat positif. Un match nul suffira pour que les « Sang et Or » conservent leur leadership du groupe C, mais aux dernières nouvelles en provenance de Kinshasa, les « Sang et Or » ambitionnent de ramener une victoire de la capitale de la RD Congo.

A deux changements près

Le onze rentrant qui foulera cet après-midi à 16h00 la pelouse centrale du stade des Martyrs connaîtra deux changements au moins. Le premier touchera l'axe central de la défense qui devra connaître le retour de Dhaouadi. Il sera épaulé par Machani (et à un degré moindre Talbi). Ben Chérifia gardera les bois. Mbarki et Chammam seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche.

Devant, Coulibaly et Sassi occuperont les postes de milieux défensifs. Badri et Ben Youssef animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque. Bguir, lui, devrait retrouver son rang de titulaire, à moins que Benzarti ne lui préfère Chaâlali. Enfin, Khénissi sera aligné en pointe.

Bien que le taux d'humidité soit estimé à 72 %, la température était plutôt modérée ces deux derniers jours, avoisinant les 26 degrés. Toutefois, le stade des Martyrs est d'une capacité pouvant atteindre les 80 000 spectateurs. C'est dire que les joueurs devront faire face à la pression du public local, particulièrement s'il vient en masse. Et connaissant l'ambiance en Afrique, il faudra que les joueurs s'arment d'un mental d'acier pour faire face aux conditions austères.

Une chose est sûre, la pression du résultat pèsera plutôt sur les épaules de l'équipe locale, ce qui jouera en faveur des Espérantistes qui n'ont qu'à adopter leur style de jeu habituel et le résultat suivra.

Auteur : Walid NALOUTI

Ajouté le : 01-07-2017