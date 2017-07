Tunisie: Un Conseil ministériel consacré à la délégation

En sit-in depuis plus de deux mois, ces jeunes avaient fermé ces deniers jours les vannes du gazoduc et du pipeline à Oum Chiyah et à Bou Lahbal qui lient plusieurs champs pétrolifères installés au Sahara de Kébili et à El-Kamour (gouvernorat de Tataouine) à la raffinerie de Skhira (gouvernorat de Sfax). Ils ont menacé de fermer d'autres champs pétrolifères.

Parmi ces revendications, la tenue d'un Conseil ministériel consacré à la délégation de Douz, la nationalisation des richesses naturelles du pays, la consécration de la discrimination positive, la création de 4.000 emplois pour les jeunes de Douz, le droit du gouvernorat de Kébili à une part des richesses du Sahara et l'instauration d'un fonds doté de 120 MD pour renforcer le développement et promouvoir l'emploi dans la région.

