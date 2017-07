Tunisie: Youssef Msakni à l'Espérance de Tunis

Missaoui devrait arriver à Gabès dans les prochaines heures pour signer son contrat d'une durée d'un an et discuter avec les responsables à propos des besoins de l'équipe, notamment pour ce qui est des recrutements. Rappelons dans ce contexte que la Stayda vient d'engager l'attaquant Khaled Gharsellaoui.

Le comité directeur du Stade Tunisien, qui vient de retrouver l'élite après une saison en Ligue 2, s'active durant ce mercato estival pour renforcer son effectif par de nouvelles recrues, en prévision de la saison 2017-2018 qui reprendra le 15 août. Le club vient en effet de prolonger le contrat de Bassem Boulaabi d'une année, comme ce fut le cas avec Slim Jedaied qui a rempilé pour une année supplémentaire. Le Stade Tunisien s'était attaché auparavant les services des deux joueurs du Stade Gabésien, Youssef Fouzai (attaquant) et Aymen Khtiri (défenseur) pour une durée de 2 ans, ainsi que du jeune milieu espoir de Horoya Conakry (Guinée) Mory Keita (20 ans) et du milieu défensif ivoirien de l'OB, Jean Badi Daniel Zirignon, pour 3 ans chacun.

L'Etoile Sportive de Métlaoui a recruté l'ancien défenseur central de l'Olympique de Béja, Mohamed Ali Ben Salem, pour les deux prochaines saisons Le bureau directeur a réussi à prolonger les contrats de cinq joueurs de l'équipe. Marwen Brayek, Mohamed Jemaâ Khlij, Ahmed Ben Salah et Mohamed Ali Ben Hammouda ont prolongé de deux saisons tandis qu'Aymen Ayari a prolongé d'un an.

Al Ahly avait indiqué qu'il ne retiendra pas l'international tunisien en cas d'offre financière approchant les six millions de dinars. La formation saoudienne d'Al Nasr aurait indiqué à son homologue égyptienne qu'elle était prête à débourser une telle somme et même plus pour s'attacher les services du Tunisien. Seulement, Ali Maâloul avait refusé par le passé, lorsqu'il évoluait au Club Sportif Sfaxien, plusieurs offres émanant du Golfe, estimant que cela ne lui ajoutera rien sur le plan sportif.

