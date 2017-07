Tunisie: Aux origines

Il était une fois Zarzis Sport

En 1940, Zarzis Sport a réalisé son premier exploit en accédant à une division supérieure. A partir de cette date, les autres équipes, à l'échelle régionale et nationale, commencèrent à la redouter, pour de bon. Une nouvelle génération a pris la relève pour renforcer l'effectif et donner au groupe encore plus de rayonnement et de solidité. L'on peut citer Mohamed Ali Khénissi, Gamgoum Smaâli, Mohamed Sifaou, Ezzedine Sraïeb, Mohamed Jebnoun, Mhemed Jlidi (Chneïna), Mohamed Ben Abdallah, Sadok Bouchhioua, Hechmi Chlagou, Mohamed Bouali.

A cette époque, l'entraîneur était le joueur le plus âgé, le frère aîné, celui qui jouissait de l'estime et du respect de la part de tous ses coéquipiers. Dans les années soixante, une nouvelle vague de joueurs a vu le jour. Le nombre a beaucoup augmenté. L'émulation est devenue de mise. Les inoubliables Tahar Belghoul (Bougarha), Hamma Hnid, Abdallah Bouhafa, Ali Sraïeb, Belgacem Sifaou, Saïd El-Ghaber, Ali Khénissi, Habib Smaâli, Mohamed Breik, Ali Smida, Abdeslem Lafhej, Mohamed Dhouib sont toujours présents à l'esprit des jeunes.

Naissance de l'ESZ

En 1956, Zarzis Sport a été invitée à disputer un match amical qui a été programmé hors de nos frontières contre une équipe libyenne. Mais, vu la situation critique de l'état financier, la liste des partants n'a renfermé que les joueurs les plus proches du bureau directeur. Certains membres responsables ainsi que la majorité des joueurs n'étaient pas du voyage. Restés à Zarzis, ils n'ont pas caché leur mécontentement puis ils ont décidé de faire la rébellion. Ils ont alors créé un autre club et l'ont appelé «l'Union Sportive Zarzissienne» (USZ).

Comme président, ils ont nommé Hechmi Jebnoun, en plus de deux autres responsables administratifs (secrétaire général et trésorier), Fadhel Bouhafa et Moncef Sohbani. A leur retour de Libye, quelques-uns, entre joueurs et responsables, ont été vite enrôlés. Ils se sont joints à l'USZ à l'instar de Ezzedine Sraïeb, Dhaou Jebnoun, Mhemed Chneïna, Boghdadi Rmila, Mohamed Jebnoun. La situation a failli dégénérer et virer en guerre de tribus. Heureusement que quelques sages parmi les grands de la ville sont vite intervenus pour apaiser la tension et trouver une solution à l'amiable.

C'est la raison pour laquelle il a été décidé de faire la fusion et créer un seul club. L'idée a été proposée par Mohamed Ali Khénissi, Dhaou Jebnoun, Rhouma Bouchhioua et Tahar Jebnoun qui jouaient à cette époque avec l'Espérance Sportive de Tunis (EST). La formule a été acceptée par les deux clans. Plus de dissidence. Le problème est résolu. Ce nouveau-né a gardé la couleur jaune du maillot de Zarzis Sport et la couleur rouge du maillot de l'Union Sportive Zarzissienne. L'Espérance Sportive de Zarzis (ESZ) a ainsi vu le jour et une nouvelle ère a commencé dans la presqu'île de Zarzis.