Ile Maurice: Nouvelle cour suprême - La démolition du plus vieux bâtiment de la capitale a débuté

Elle a porté plainte à la police. «C'est un mépris total des institutions républicaines. Est-ce que le ministre de tutelle a donné son aval ?» a fustigé Thierry Le Breton, président de l'association. Malgré son poids historique et ses caractéristiques uniques, ce bâtiment n'a jamais été classé comme patrimoine national par le National Heritage Fund, mais était géré par le ministère des Arts et de la culture. Thierry Le Breton explique que même si le bâtiment était irrécupérable, le ministère aurait dû faire un relevé technique et des photos 3D du site et des photos pour la conservation du patrimoine.

Face aux coups de marteau, les planches ont cédé. Dans quelque temps, lorsque la nouvelle Cour suprême sera érigée, la bâtisse - la plus vieille de Port-Louis - ne sera plus qu'un souvenir. La décision de la démolir a été prise au mois d'avril. Mais ce n'est qu'hier, alors que la capitale commençait à s'endormir, qu'elle a été mise à exécution. Face à la démolition surprise, l'association SOS Patrimoine en péril n'a pas tardé à réagir.

