Ile Maurice: Grands-parents et mère biologique se disputent la garde d'une enfant

«Nous avons élevé notre petite-fille avec tous les soins requis et nous tenons à sa santé, sa sécurité, son bien-être et son éducation.» Ce sont là les cris du coeur de Joseph Manfred Victoria Praire et de Marie Chantal Praire, grands-parents de la petite, âgée maintenant de sept ans.

Le couple Praire veut avoir la garde de sa petite-fille et l'affaire qui l'oppose à la mère biologique de l'enfant a été appelée en cour intermédiaire, la semaine dernière. L'avocate des Praire, Me Jenny Mootealloo, assistée de l'avouée Ammanah Ragavoodoo, réclame que la déchéance parentale soit prononcée contre la mère biologique. Un affidavit sera déposé ce mois-ci, pour apporter plus de précisions à leur demande.

Joseph Praire, 61 ans, et sa femme Marie Chantal, 60 ans, racontent dans leur premier affidavit que l'enfant est née de l'union de leur fils Kevin avec la mère de la fillette, en janvier 2011. «Alors que la petite n'avait pas encore un an, sa mère l'avait abandonnée et depuis, on n'a pas eu de nouvelles de la maman», expliquent les plaignants.

«Notre fils est décédé»

Pour eux, la mère ne s'est jamais souciée de son enfant. Et la petite a grandi en présence de son père et de ses grands-parents, à Roche-Bois. «Notre fils a par la suite eu des problèmes de santé et il est décédé le 22 juin 2015. Nous avons appris que la maman vivait en concubinage avec un homme et qu'elle a eu deux enfants. Quant à notre petite-fille, elle est très bien entourée et nous prenons soin d'elle. Nous avons encouru les dépenses pour ses frais de scolarité», soutiennent les deux sexagénaires. Pour eux, la mère n'a jamais pris la peine de rendre visite à sa fille et n'a jamais enclenché des démarches pour son admission à l'école.

Le couple Praire estime qu'il peut aussi subvenir aux besoins de l'enfant. «Je travaille comme coursier dans une compagnie et lorsque je ne suis pas à la maison, ma fille et ma femme s'occupent de la petite. Nous souhaitons lui offrir le meilleur environnement familial possible.»

De ce fait , les juristes réclament la déchéance de l'autorité parentale contre la mère biologique. «On demande que la garde de l'enfant soit accordée aux grands-parents », disent-elles. Arguant que la mère n'est pas apte à s'occuper de sa fille et qu'elle est une inconnue pour cette dernière.