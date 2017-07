Ile Maurice: Andreas Habermeyer - L'homme qui a emmené Hollywood sur nos rivages

Maurice accueillera bientôt le tournage de son premier film hollywoodien avec des pointures du cinéma américain. Ce qui constitue une grande première. L'homme derrière cet exploit est le producteur allemand Andreas Habermeyer, installé à Maurice depuis 2009. Un professionnel aussi compétent que simple.

Le parcours de cet homme d'une cinquantaine d'années est impressionnant. Originaire de Munich, il compte à son actif, la production et la réalisation de plusieurs séries télévisées dont l'Inspecteur Derrick. Il a reçu 35 prix dont au New York Festivals International Television and Film Awards. Sans compter les 1 000 films publicitaires ainsi que les séances photos coproduites avec de célèbres photographes comme Mario Testino, photographe attitré de la famille royale britannique.

Pourtant, rien ne présageait l'avenir cinématographique d'Andreas Habermeyer. Il s'orientait vers la filière économie. Une projection d'un film allemand change sa décision. «Le niveau était si mauvais que je me suis dit que je devais me lancer dans la production cinématographique.» Il opte alors pour un Bachelor's degree en production de films et en services médias. Il décroche une bourse d'un an pour poursuivre des études à l'Université de Californie à Los Angeles. Une fois sur place, tous les jours, Andreas Habermeyer appelle des grands studios pour un stage. «Je les ai tellement enquiquinés que Frank Marshall, le mari de Kathleen Kennedy, qui a co-fondé avec Steven Spielberg Amblin Entertainment, m'a accepté.» Il procède de la même manière pour obtenir son stage à Lorimar Studios/ Sony Pictures.

En 2009, il vient en vacances à Maurice et a le coup de foudre pour l'île. «Je viens d'une grande ville allemande et pour moi, c'est important de voir la mer.» Il y croise un cinématographe allemand de ses amis qui lui dit que Maurice a un gros potentiel en matière d'industrie cinématographique. Il le prend au mot et pendant six mois, il sillonne l'île, faisant des va-et-vient entre Maurice et Munich. Après avoir hésité entre Tamarin, Trou-d'Eau-Douce et Grand-Baie, il décide de s'installer dans cette dernière station balnéaire. Il fonde sa compagnie, Identical Pictures et modifie légèrement son modèle de business car cette vie tournée vers l'international a eu raison de son premier mariage.

Et maintenant qu'il a pour compagne une très belle Mauricienne nommée Martine, qui lui a donné une petite fille, Capri Angelina, âgée d'un an et un mois, il ne veut pas compromettre sa vie de famille. Il travaille en collaboration avec Nanda Narrainen, responsable de la production de films au Board of Investment (BOI). Il réalise de nombreux films publicitaires notamment pour Procter & Gamble et Unilever. Pour attirer des producteurs internationaux, il décide d'investir dans le nec plus ultra en termes de caméras, à savoir l'Arri Alexa. «Le moment où je me suis équipé de cette caméra, j'ai eu une tonne de commandes.»

C'est ainsi que le 12 avril, il reçoit un appel d'un producteur américain, qui fait partie de l'équipe de tournage du film Serenity de Steven Knight avec des acteurs nominés aux Oscars comme Matthew McConaughey, Anne Hathaway et Uma Thurman. McConaughey n'est disponible que pour les mois de juillet et d'août. Ce film indépendant, au budget de 25 millions de dollars américains, devait être tourné aux Caraïbes mais juillet et août sont des mois propices aux ouragans. Et avec son abattement fiscal de 40 % sur les films, Maurice est plus qu'attrayante.

Le producteur américain lui demande de voir quelles sont les possibilités pour que le tournage se fasse à Maurice et que le film bénéficie de cet abattement fiscal. Andreas Habermeyer, qui en a déjà bénéficié pour sept de ses productions, contacte Nanda Narrainen au BOI. En neuf jours, il obtient l'accord. Andreas Habermeyer s'occupe de toute la correspondance avec la BOI, fait l'audit et la comptabilité, monte son équipe, s'occupe des repérages de tous les lieux de tournage dans l'île, se charge de l'obtention des permis, de l'aspect sécuritaire, gère les dépenses locales et recrute le casting mauricien. «Le casting est 50 % américain et 50 % mauricien. Mon objectif est d'impliquer le plus de Mauriciens possible.» Le producteur américain qui tournait, au Canada, vient à Maurice. Et, depuis, il n'en est plus reparti.

En un temps record, Andreas Habermeyer réussit à trouver un financement provisoire de sept millions de dollars américains en attendant de bénéficier de l'abattement fiscal à la fin du film. Un Financial bridge qu'il réussit à obtenir de CIM Finance, de la Mauritius Commercial Bank, d'Afrasia Bank et de la Canadian National Bank. En l'espace de trois semaines.

Le tournage démarrera en juillet et se fera tout autour de l'île. «Les retombées de ce film pour Maurice seront énormes. Every dollar you get from the government, you spend it in Mauritius and it is basically six times more that you will end up with and it will boost the tourism industry but also the local industries», confie Andreas Habermeyer

Il est convaincu que Maurice possède tous les atouts pour développer une industrie cinématographique d'envergure. «Si le gouvernement maintient son film rebate à 40 % qui est un des taux les plus intéressants au monde, Maurice fera un pas de géant et attirera des cinéastes du Canada, des États-Unis et d'ailleurs.»