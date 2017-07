Ile Maurice: Rézistans ek Alternativ - «La loi concernant l'Environment Impact Assessment doit être amendé»

«Pravind devrait step down comme il l'a fait pour le jugement de la cour intermédiaire.» C'est ainsi… Plus »

Autre sujet abordé : l'élections partielle du no 18. Ashok Subron, porte-parole de Rézistans ek Alternativ, demande au gouvernent de finaliser au plus tôt une date pour cette partielle.

Selon Ian Jacob, la braderie des plages augmente de plus en plus. «Nous demandons à ce qu'au moins 28 % de nos plages restent publiques», a-t-il fait valoir. «Le concept hôtel pied dans l'eau est saturé, il faut opter pour des styles décentralisés, plus inland. Nous proposons ainsi de construire des gites écologiques. Ce modèle sera plus soutenable», a-t-til poursuivi.

