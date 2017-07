Congo-Kinshasa: Halle de la Gombe - Fini le festival du film européen !

L'ouverture s'est faite par une soirée aux milles lumières à travers la première congolaise du film "Félicité", projeté en présence de son réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis.

Tourné à Kinshasa, le film a reçu le grand prix du jury à la bélinage et l'étalon d'or au Fespaco 2017. C'est le vendredi 23 juin à l'Institut Français de Kinshasa appelé autrement Halle de la Gombe que ce festival a été ouvert et s'est déroulé. Et, ce dimanche 2 juillet, les lampions se sont éteints. Pour revenir à la soirée d'ouverture, il y avait plusieurs personnalités de premier plan dont nombre d'entre eux n'ont pas manqué de revenir à souhait. L'on peut citer notamment, l'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC, et celui de la France...

Le public qui, du 23 juin au 2 juillet, a rehaussé de sa présence ces assises, a été de plus hétéroclite. En effet, il y avait plusieurs personnes, toutes nationalités confondues. Tous, selon les avis croisés, sont venus encourager la créativité des congolais, l'amitié avec le vieux continent et, enfin, le festival, lui-même. Le film "Félicité " diffusé lors de l'entame de ce rendez-vous culturel a été réalisé grâce à l'Enuque, une association culturelle, et la participation des cinéastes européens. Après la projection de cet opus cinématographique, le groupe mythique Kasaï Allstars a été sur scène de la grande halle, pour offrir au public un magnifique concert.

Le festival du voyage

De nombreuses thématiques auront été abordées cette année au cours du festival du film européen, grâce à une programmation assez riche.

La migration vers l'Europe, la passion du foot, l'amitié entre enfants, les premiers amours, la crise économique, les grandes explorations et autres thèmes ont été au menu. "Les films nous amènent aussi en dehors de l'Europe avec un opus comme MALI Blues... ", signalent les organisateurs.

A la clôture, c'est la troupe théâtrale Les Intrigants qui a été au programme pour un spectacle éblouissant.

" Ce festival illustre l'amitié entre l'Europe et la RD. Congo. Une amitié qui va au-delà des relations institutionnelles et qui est une occasion d'échanges et de partage. J'espère ainsi partager avec vous tous quelques moments cinéphiles qui vont nous inspirer dans notre travail et vie des semaines et mois à venir ", a dit, spécialement, M. Bart Ouvry, Ambassadeur et Chef de la Délégation de l'Union Européenne à Kinshasa.