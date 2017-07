Sénégal: Présidence de la FSF - Une trentaine de clubs soutiennent la candidature d'Augustin Senghor

Le Sénégal et la Tunisie vont organiser ensemble l'Afrobasket masculin 2017, en septembre prochain, a… Plus »

"Nous sommes venus à Ziguinchor pour rendre compte du mandat qu'on nous avait confié. Nous sommes revenus à la base pour rencontrer les responsables des clubs et mouvements associés. Nous avons aussi échangé sur le travail que nous avions fait lors de notre mandat et demandé l'accompagnement des clubs pour achever ce travail", a dit Augustin Senghor.

Les clubs signataires de la résolution louent aussi "la régularité et le respect du calendrier des compétitions, les résultats probants des équipes nationales de football, qui laissent espérer un futur proche et radieux".

Ils font valoir "le sérieux et l'engagement de Me Senghor, les efforts fournis dans l'assainissement des finances de la FSF, le retour des subventions allouées aux clubs, les efforts consentis dans la formation des cadres et la réalisation du Centre de développement technique Jules-François Bocandé".

Les clubs de la ligue de football de Ziguinchor (... ) ont décidé de porter la candidature de Me Augustin Emmanuel Senghor à la présidence de la FSF et celle d'Abdoulaye Sow à la présidence de la Ligue de football amateur", lit-on dans cette résolution signée par 27 clubs sur la trentaine que compte la région.

