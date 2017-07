Cameroun: Assassinat de Mgr Bala - Prêtres et chrétiens tancent l'Etat

document

A les croire, la disparition tragique de Mgr Jean Marie Benoit Bala peut être perçue comme un acharnement sur l'Eglise catholique

1-Le sentiment d'une persécution

A la suite des évêques réunis dans le cadre de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, les chrétiens de la province ecclésiastique de Bafoussam en ont après le gouvernement. On se souvient que des évêques du Cameroun, réunis en Assemblée plénière extraordinaire au siège de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun (Cenc) à Mvolyé le 13 juin 2017, suite au décès tragique de Son excellence Mgr Jean-Marie Benoit Bala, évêque de Bafia, avaient commis une déclaration. Entre autres préoccupations du texte épiscopal, figurait : l'interpellation de l'Etat à faire toute la lumière sur les circonstances et mobiles de l'assassinat du prélat.

Des argumentaires sous-tendaient le document épiscopal, entre autres : « La mort tragique de Mgr Jean-Marie Benoit Bala a choqué et bouleversé le peuple de Dieu, tous les Camerounais et l'opinion internationale. Compte tenu des premiers constats, Nous, évêques du Cameroun, affirmons que Mgr Jean-Marie Benoit Bala ne s'est pas suicidé : il a été brutalement assassiné. Voilà un meurtre de plus et un de trop. »

« A l'heure actuelle, le corps est à la disposition des autorités judiciaires en vue de la recherche des circonstances, des causes exactes et des auteurs de ce crime odieux et inacceptable. » « Nous avons le triste souvenir de plusieurs autres prélats, membres du clergé et personnes consacrées ont été assassinés dans les conditions non élucidées jusqu'à ce jour.

Pensons notamment à Mgr Yves Plumey(N'Gaoundéré-1991), Abbé Joseph Mbassi (Yaoundé-1988), Père Antony Fontegh (Kumbo-1990), les Sœurs de Djoum (1992), Père Engelbert Mveng (Yaoundé- 1995). Nous avons le sentiment que le clergé au Cameroun est particulièrement persécuté par des forces obscures et diaboliques.»

Le texte épiscopal formule aussi à l'intention de l'Etat des attentes : « Les évêques exigent que toute la lumière soit faite sur les circonstances et les mobiles de l'assassinat de Mgr Jean Marie Benoit Mbala. Que les coupables soient nommément identifiés et livrés à la justice pour qu'ils soient jugés selon la loi. Que l'Etat assume son devoir régalien de protection des vies humaines et notamment celle des autorités ecclésiastiques.

Les évêques attendent en outre les conclusions officielles de l'enquête. »

2-L'Etat interpellé

Dans les rangs des fidèles, l'interpellation de l'Etat fait polémique. Chacun y allant de son commentaire : pour la plupart, il s'agit d'un vœu pieu, c'est-à-dire une initiative dont la réalisation est incertaine, en ce sens que les assassinats précités, par le passé, n'ont pas été élucidés par l'Etat dans le cadre de ses missions régaliennes. Sur un tout autre plan, révèle le professeur Ndongo, la disparition tragique de Mgr Jean-Marie Benoit Bala continue d'être perçue comme un acharnement sur l'Eglise catholique. « Pourquoi cette particularité alors que cette Eglise a été et reste encore le moule de formation de grands leaders politiques africains tels que : Paul Biya au Cameroun, Fulbert Youlou en République démocratique du Congo, Augustin Diamacoune Senghor en Casamance ? Devant cette situation,

il faut bien se demander à quel saint se vouera-t-on ? Mais comme dit un adage populaire : Dieu est au contrôle, » dit-il.

Un curé de paroisse à Mbouda enfonce le clou : « J'invite les chrétiens catholiques à savoir que les chrétiens sont morts pour que nous ayons la vie en abondance. Et proclamer sa foi aujourd'hui comme laïc, prêtre, épiscope, ce n'est pas toujours facile. Parce que quand l'on incarne une autorité morale, l'on est mal compris, incompris et par moments l'on dérange.Mais c'est aussi cela, la mission des apôtres.»

3-Missions régaliennes

Pour certains cette interpellation n'est pas un vœu pieu mais une démarche ecclésiale qui invite l'Etat à s'impliquer davantage dans ses missions régaliennes. Selon un laïc engagé, les pays africains évoluent vers une prise en compte réelle de la responsabilité civile et pénale de l'Etat. Pour ne pas donner l'impression qu'il est devenu un ogre qui peut dévorer même impunément ses enfants, l'assassinat du prélat de Bafia est interpellatif à plusieurs niveaux : la conscience humaine parce que les dignitaires ecclésiastiques doivent être respectés. La désacralisation des hautes personnalités de l'Eglise devraient cesser d'être le sport favori de certains esprits retords. « Une des grandes qualités éternelles de l'Africain est le fait d'avoir honte. Lorsqu'on n'a plus ce sentiment, on devient un monstre froid, inadapté dans notre contexte, » dit-il. Et de poursuivre : « Une autre donnée nous interpelle aussi, c'est la circonstance de cette barbarie ; la conscience collective rejette sans ambages la thèse du suicide.

Le maquillage maladroit de ce forfait a fait long feu, personne n'y croit et tout le monde souhaite la réaction de la divinité dont le prélat fut l'illustre serviteur.»

Aux dires du professeur Jean Claude Tchouankap, l'histoire est dynamique et les repères pris en compte par la déclaration des évêques est un signal pour plus d'exigence à l'égard de l'Etat dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. Il lui revient la prééminence de désigner les coupables dans les assassinats connus dans l'Eglise par le passé et dans ce qui se passe avec la disparition tragique du prélat de Bafia. Mais le silence de l'Etat est coupable. « Ces assassinats passés confirment au regard de l'histoire, ce que l'on appelle la permanence et la longue durée. D'où les termes, un de plus, un de trop, contenus dans la déclaration des évêques. Et qui donnent à l'interpellation des évêques à l'égard de l'Etat tout son sens et sa profondeur.

Quant à l'opinion publique, elle bouche les trous laissés ouverts par le silence de l'Etat quand on sait que la disparition du prélat constaté le 31 mai dernier et le corps repêché des eaux de la Sanaga le 2 juin 2017, n'ont obtenu Jusqu'à ce jour aucune déclaration publique de la part de l'Etat quant à la suite des enquêtes, » dit-il.

Par ailleurs, notre interlocuteur avance ce ceci : « C'est dire que la déclaration des évêques ne saurait être qualifiée de vœu pieu pour deux raisons :

la première, c'est que pour la première fois que l'Eglise catholique par ses évêques prend très officiellement, au terme d'une Assemblée extraordinaire une position forte, en interpellant publiquement l'Etat.

La deuxième, c'est que, les évêques, par cette déclaration, veulent à la fois rompre le silence de l'Eglise , raffermir la foi des chrétiens et assumer leur propre fonction sociale dans la poursuite de l'évangélisation, susciter la prière dans un monde et pays en crise.

Et enfin, dire que l'Eglise qui est au Cameroun sera toujours au chevet de cette société malade. »

