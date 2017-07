Gabon: Les mathématiques, un outil essentiel de développement, selon le directeur de l'AIMS

La semaine africaine des sciences, qui prend fin ce samedi 1er juillet, vise à développer les sciences et les technologies de demain, en engageant les écoliers et les jeunes dans des activités scientifiques afin d'engendrer des scientifiques de la trempe d'Albert Einstein qui a marqué et continue d'inspirer les scientifiques du monde, à travers ses différentes théories et découvertes.

Selon le Dr. Charles Mberi Kimpolo, il faut mettre la jeunesse au centre des sciences, notamment des mathématiques, afin de susciter en elle l'envie de cette connaissance basée sur la précision et résorber l'épineux problème du chômage de la couche juvénile qui représente plus de 60 pc de la population en Afrique.

Libreville — Le manageur général de l'Institut africain de mathématiques et de sciences (AIMS), Dr. Charles Lebon Mberi Kimpolo, a encouragé vendredi à Brazzaville, les jeunes et les étudiants congolais à poursuivre des études scientifiques, particulièrement les mathématiques, en vue de développer la culture scientifique dans le pays, dans son intervention lors de la Semaine africaine des sciences.

Copyright © 2017 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.