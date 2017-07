Tunisie: Un été qui s'annonce trés chaud

Monsieur Météo, qu'on a contacté à cette occasion, se montre plutôt serein et rassurant. On est toujours dans la moyenne et la baisse des températures est prévue pour ce dimanche.

Episode caniculaire

«L'été qui s'annonce devrait être chaud pour l'année en cours. La tendance est vers la hausse, mais l'épisode caniculaire actuel prendra fin à partir de ce dimanche», nous a confirmé Hichem Sakouhi, chef de service des prévisions météorologiques à l'Institut national de la météorologie. «On parle d'épisode caniculaire lorsque les températures demeurent élevées pendant trois jours d'affilée, de jour comme de nuit, et affichent un écart de 10° en comparaison avec les températures moyennes enregistrées dans la même période.

Ce qui est le cas pour ces trois premiers jours de la semaine. Il ne faut pas s'alarmer, on est dans la moyenne», confirme Monsieur Météo. «Depuis 1950 et jusqu'à 2015, le thermomètre a oscillé, durant cette période, entre 26.6 et 32.3 degrés au Nord, 27 et 33.7 degrés au Centre et 29.5 et 38.9 degrés au Sud, a expliqué Hichem Sakouhi. Il y a eu des pics de chaleur durant le mois de juin en 1954 (48 degrés), en 2003 (48 degrés) et en 2007 (46.6 degrés)», ajoute-t-il.

Il nous explique aussi que la montée des températures est due à une échappée d'air chaud et sec qui s'est déplacé depuis le Grand Sahara vers l'Afrique du Nord et l'Europe centrale. Les périodes durant lesquelles des épisodes caniculaires peuvent être enregistrés feront l'objet de communiqués sous forme d'alerte pour mieux informer les citoyens, a assuré Hichem Sakouhi.

La tendance est donc à la hausse partout dans le monde comme l'avait déclaré l'Organisation mondiale de la météorologie(OMM) qui a conclu, dans une analyse détaillée du climat mondial de 2011 à 2015, publiée en novembre 2016, que «tous les indicateurs du changement climatique confirment la tendance au réchauffement sur le long terme, due aux gaz à effet de serre».

Mise en garde du ministère de la Santé

En raison de la montée du mercure, et étant donné les risques que peuvent encourir les nourrissons, les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques, le ministère de la Santé a appelé les citoyens à prendre certaines mesures préventives, comme se munir d'un chapeau, une crème hydratante, et des lunettes anti-uv, boire fréquemment de l'eau, éviter l'effort physique intense et consulter un médecin en cas d'insolation, de nausée, de déshydratation et de montée de fièvre.

La canicule secoue la Steg et la Sonede

On sait très bien qu'en plein été, et en cas de vague exceptionnelle de chaleur, les capacités de production électrique sont réduites. La canicule, qui a entraîné ces derniers jours une utilisation accrue des climatiseurs et une consommation électrique effrénée, a poussé la direction de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz à appeler les citoyens, dans une déclaration accordée à l'agence TAP, à optimiser leur utilisation des climatiseurs. Il faut aussi signaler que c'est dans les administrations tunisiennes et même dans les institutions privées que l'utilisation des climatiseurs durant la période estivale entraîne une hausse vertigineuse de consommation. A cela s'ajoutent d'autres facteurs qui peuvent contribuer à cette hausse, dont l'utilisation de climatiseurs qui consomment plus d'électricité, la non-intégration de la protection contre la chaleur dès la construction. Un logement bien isolé et une aération bien pensée peuvent garantir la fraîcheur mieux que l'intégration d'une solution de climatisation.

Jours de canicule, que faut-il manger et boire

La Sonede a, de son côté, mis en place un plan d'action visant à sécuriser et améliorer l'approvisionnement en eau potable de plusieurs régions sur tout le territoire afin d'éviter les coupures et les perturbations dans la distribution de l'eau potable. Elle a aussi lancé une campagne de sensibilisation auprès de ses abonnés, visant à adopter des gestes responsables pour économiser l'eau.

«Le risque de déshydratation augmente au moment où les températures grimpent, nous déclare la nutritionniste Sana Mejri. Les personnes les plus vulnérables durant la canicule sont les personnes âgées de plus de 65 ans qui perdent généralement la notion de soif et doivent donc boire même si elles n'en ont pas envie, les personnes dépendantes, les femmes enceintes et les enfants, surtout les nourrissons».

«Boire régulièrement de l'eau même si vous ne ressentez pas le besoin de boire», préconise-t-elle. Il est donc conseillé de boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour au minimum. Les liquides tels que les jus de fruits frais sont aussi conseillés. Pour les enfants et les nourrissons, il faut privilégier les fruits frais (pastèque, melon, fraise, pêche) ou en compote, les légumes verts (courgettes et concombres) ou les laitages (yaourt ou fromage blanc).

Les viandes grasses ou cuites sont aussi à éviter, ainsi que les cafés et les boissons à forte teneur en sucre ou en caféine qui ont un effet diurétique, ce qui veut dire qu'ils font perdre l'eau consommée, souligne la nutritionniste. Elle met aussi en garde contre la consommation en forte dose des glucides, car difficiles à digérer, ce qui augmente la température de notre corps.

Les aliments à consommer en priorité pour les adultes sont les fruits et légumes gorgés d'eau (concombre, pastèque, courgette, tomate, laitue, épinard, poivron, pêche, melon, pomme). Certains aliments peuvent augmenter la capacité du corps à s'hydrater (raisin, citron, orange), ajoute-t-elle. Les œufs, les volailles et les poissons ne sont pas à délaisser, mais les produits de charcuterie sont fortement déconseillés en raison de leur forte teneur en sel.