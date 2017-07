Tunisie: Air Malta dessert à nouveau Tunis

Air Malta vient de lancer un nouveau service régulier à destination de Tunis. Ce service annonce également le retour de cette compagnie aérienne en Afrique du Nord.

«Nous sommes très heureux d'annoncer que nous reviendrons en Afrique du Nord cet été avec jusqu'à trois vols directs par semaine. C'est la deuxième destination que nous annonçons en autant de semaines. Nous suivons chaque jour la situation en Afrique du Nord. Maintenant que la situation en Tunisie s'est stabilisée, nous voulons être parmi les premières compagnies aériennes à relier l'Europe avec le pays à nouveau. La Tunisie est une excellente destination et nous sommes convaincus que ce sera un excellent ajout à notre calendrier car nous relions Tunis non seulement à Malte, mais aussi à beaucoup de nos destinations européennes. Le pays est idéal pour les vacances de fin de semaine et quelques jours de vacances», a déclaré Paul Sies, directeur commercial d'Air Malta.

Les vols d'Air Malta augmenteront la connectivité aérienne entre la Tunisie et les villes européennes de Vienne, Londres, Rome, Amsterdam, Prague, Munich, Bruxelles, Marseille, Catane, Milan et Zurich avec un court moment de connexion à travers l'aéroport international de Malte.

Air Malta fournira également des services de fret complets sur cette liaison, facilitant ainsi la circulation des marchandises entre les deux pays et ouvrant une nouvelle passerelle de marchandises vers la Tunisie et au-delà.

Promotion touristique

La compagnie a saisi cette occasion pour faire la promotion de la Tunisie et particulièrement Tunis.

«Construite sur une pente de colline, cette ville hybride et provinciale offre aux voyageurs un aperçu de différents empires et civilisations.

Les voyageurs peuvent se promener dans les rues étroites et les ruelles de la ville historique de la Médina, un site du patrimoine de l'Unesco depuis 1979», a lancé la compagnie dans un communiqué, ajoutant que la Médina accueille un incroyable nombre de monuments et de marques spectaculaires, principalement des palais, des mosquées et des musées.

La compagnie a également mis en valeur le site de Carthage. «Sur le côté est du lac de Tunis, se trouve l'ancienne et magnifique ville phénicienne de Carthage.

Visiter cette ville extraordinaire conduit à une expérience unique et distinctive qui vous ramènera à l'heure. Les visiteurs peuvent explorer diverses ruines phéniciennes et admirer d'impressionnantes structures de vestiges romains : des villas et des bains. Cette ville imposante abrite également le palais présidentiel», précise la compagnie.

«Le village pittoresque de Sidi Bou Saïd, plein de ruelles pavées pittoresques, vaut certainement une visite.

Il est bordé de bâtiments blancs qui sont ornés de travaux de fer intéressants, de portes et de fenêtres décorées de bleu. Tunis offre plus que des sites historiques, le village de pêcheurs de Hammamet est synonyme de plages de sable fin, de magnifiques stations balnéaires et d'une vie nocturne animée».

«D'autres attractions populaires incluent Sousse, Monastir, Port El Kantaoui, l'Amphithéâtre d'El Jem et d'autres. En visitant la Tunisie, les voyageurs peuvent se livrer à la cuisine locale authentique invitant à des délices que ce pays nord-africain peut offrir».