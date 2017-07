Tunisie: Comme on l'aime

opinion

Le festival connaît bien son public, s'implante de plus en plus dans son environnement proche et lointain, répond aux attentes et crée la magie.

Avant la grande scène

Avant l'ouverture officielle de la 53e édition qui aura lieu le 15 juillet, le festival de Hammamet sort au-delà de ses murs à partir du 8 juillet avec deux opérations : d'abord le fest wave, qui est un nouveau format initié en collaboration avec le Festival national de théâtre amateur de Korba, le Centre national des arts de la marionnette et le Centre de vacances de Hammamet.

C'est aussi une fenêtre sur les villes périphériques et les villages du gouvernorat de Nabeul.

A Korba, la programmation comporte le concert de musique arabe «Foundou», de Naoufel Ben Aissa, un concert de Yasser Jradi et la performance chorégraphique «Mouvma» et «Ouled Jallaba», de Rochdi Belgasmi

Ce mini-festival s'adresse également aux enfants à besoins spécifiques dans les zones rurales avec des spectacles et ateliers de marionnettes qui auront lieu au Centre de vacances de Hammamet. Les spectacles ambulants grâce à K'ART et Le Camion sillonneront les villages de Latrech, Mziraa, Adala, Sidi Hammed, Sidi Jdidi, Menchar et Hammam Bent Jedidi.

Le outdoor, qui commence aussi le 8 juillet et élit domicile au pied du fort de Hammamet, est composé de 7 soirées entre musique et théâtre, les spectacles sont gratuits, dont : Sahad and the Nataal Patchwork, Aywa ou quand les chants du Maghreb rencontrent le rock, la world music, et se teintent de jazz, Ghoula, «Les ergs de sable», de Hafedh Zellit, Hayder Hamdi, «Tartuffe», un projet théâtral réalisé dans le cadre d'une résidence artistique de Fadil Jaf et d'un groupe d'étudiants de l'Institut supérieur d'art dramatique de Tunis. Et enfin "Quand la montagne chante", un spectacle de chant qui raconte la résistance des habitants de Mont Semmama face au terrorisme qui pèse depuis des années sur cette région montagneuse du Centre-Ouest tunisien.

Le programme Act Now, qui aura lieu dans le théâtre de verdure, au cœur du jardin botanique du centre, accueille des formes nouvelles de musique et de danse, et des rendez-vous intimistes rien que pour le plaisir de la découverte et nous citons : Mahmoud Turki, Imed Jemaa, Benares, Mariem Bouajaja, Oumaïma Mannaï...

Les assises de Hammamet

C'est un nouveau format de réflexions culturelles de haut niveau piloté par un comité scientifique pluridisciplinaire composé de Ridha Boukraa, Jalila Baccar, Hichem Massoudi, Fathi Turki, Rachida Triki, Chafik Ghorbal, Ridha Souissi et Noureddine Kridis. Il s'agit de réunions hebdomadaires d'échange et de concertation sur des thèmes variés et dont l'objectif consiste à offrir aux acteurs culturels une plateforme d'échange et de concertation, à mobiliser les acteurs culturels afin de dégager les grands enjeux du secteur et de la politique culturelle en général et à encourager l'implication active des différents acteurs concernés dans la définition du contenu culturel.

Exposition «Au fil de ma route de la Soie»

L'émerveillement sera au rendez-vous de l'exposition de Najet Ben Slimane qui nous fera découvrir, à travers les costumes et les accessoires, la somptuosité de l'habillement en Asie (Chine, Inde, Kazakhstan, Népal, Turkménistan...) où tous ces pays rivalisent de raffinement et d'opulence dans leurs créations, chacun à sa manière. Avec une grande dextérité, les accessoires jouent sur les contrastes de couleurs et de matières pour façonner des bracelets, bagues, colliers, couronnes et boucles d'oreilles qui témoignent de la prospérité de leur royaume.

Le indoor, la grande scène

L'ouverture se fera avec du théâtre et on fêtera El Teatro, 30 ans déjà, le bon cru du quatrième art. Condensé des scènes les plus saisissantes des productions d'El Teatro, ce spectacle, qui se veut une célébration ludique et festive, interprété par plusieurs générations d'acteurs issus du studio El Teatro, sous la houlette de Taoufik Jebali, permettra au public de revivre les moments forts des pièces indémodables ; Klem Ellil, Houna Tounes, Les voleurs de Bagdad, Contre X... ainsi que de jouer des actes inédits de quelques œuvres jamais présentées, le tout enveloppé dans un format intégré et harmonieux. Entre musique, danse, chant et théâtre, ce spectacle est une réinterprétation libre avec la collaboration de quelques metteurs en scène compagnons d'armes de Taoufik Jebali.

Et jusqu'au 26 août des artistes de tous bord défileront sur la scène de Hammamet, entre autres Houyem Younes, Beth Heart, Clypso Rose, Tinariwan, Yassine Boulares, Hassen Doss, Mohamed Mounir, Blanca Li, Leila Toubel, Faiez Ali Faiez, Metro Al Madina et d'autres encore.

Blue Maqams de Anouar Brahem en clôture

Le grand joueur de oud tunisien tend de solides ponts entre musique arabe et jazz. Comme un dialogue spirituel entre les genres et les continents qu'il entame lors de ce concert avec Dave Holland, Nasheetwaits et Django Bates.

Depuis plus de 25 ans, Anouar Brahem promène son oud dans des contrées inattendues. Impressionniste de la mélodie et improvisateur toujours inspiré, le musicien tunisien fait surtout vaciller les paravents entre les genres. Grâce à lui, la musique arabe et le jazz ont entamé un dialogue singulier qui touche au sublime. Une conversation entre passé et présent, tradition et modernité. II réalise une fusion de toute beauté, porteuse de valeurs universelles.

La soirée cinéma

Le festival de Hammamet offre aussi une soirée cinéma avec une belle exclusivité : Le Film Valérian de Luc Besson Avec ses 197 millions d'euros de budget, cette adaptation cinématographique de la bande dessinée culte, créée par Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, demeure le film français le plus cher de tous les temps. Un projet ambitieux pour Luc Besson qui renoue avec la science-fiction, dix-neuf ans après le Cinquième Élément. Une nouvelle fois, le réalisateur nous donne le frisson.