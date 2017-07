Ile Maurice: Aquaculture - plus de 3500 signatures contre Growfish International

Ils sont contre l'octroi d'un permis d'Environement Impact Assessment (EIA) pour une ferme aquacole à Bambous.

Le Kolektif Non a Elvaz Poisson Dan la Mer a pu réunir la signature de plus de trois milliers de personnes à travers le réseau Avaaz sur la pétition contre le projet. Une lettre a été envoyée le jeudi 29 juin à différents ministères dont celui de la Sécurité sociale et de l'Environnement, ainsi que le bureau du Premier ministre, pour faire part de cette opposition au projet de ferme aquacole de Growfish International (Mauritius) Ltd.

Le collectif, constitué entre autres de pêcheurs, de plaisanciers, des habitants de la région et des surfeurs, dénonce entre autres le refus du comité EIA d'accorder un délai de deux semaines supplémentaires pour pouvoir soumettre un dossier complet contre le projet. Le délai officiel pour s'opposer légalement au projet de Growfish International est arrivé à échéance hier, vendredi 30 juin. Différents points ont été soulevé dans la lettre dont les dégâts qu'une ferme aquacole pourrait causer à la faune et la flore marines et le risque requin.

Le collectif déplore aussi que le comité EIA n'aurait pas contacté ceux concernés par le projet dont les habitants de la région ainsi que les pêcheurs et plaisanciers. Et ce, contrairement aux règlements en vigueur pour l'octroi d'un permis EIA pour des fermes aquacoles.